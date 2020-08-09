快訊

直播／日本前首相團抵台 晉見蔡總統

美部長明簽備忘錄「限採訪人數」 陳時中：不要害我也隔離14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭後埤社區舉辦「土豆節」活動，示範各種不同的花生料理。圖／縣府提供
宜蘭後埤社區舉辦「土豆節」活動，示範各種不同的花生料理。圖／縣府提供

被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳韻如協助下，許多民眾也一起參與花生料理製作，鍋裡的熱油帶出了花生的香味，也充滿著古早味。

後埤社區受到海風影響，適合生產品質良好、含油量高的花生，具有特殊香氣，成為壯圍鄉農產的一大特色。以往產出的友善花生以罐裝為主，今年縣府農業處補助後埤社區辦理好事花生產業研發計畫，並結合勞動部多元就業開發方案，與宜蘭美食專家陳韻如老師開始進行花生料理研發，活動現場可以看到各式花生料理，包含帶有南洋風味的花生辣椒魚乾、客家料理牛汶水、花生怪味雞、花生根茶等。

同時結合壯圍數位機會中心的鋼印機課程，提供民眾體驗新興科技-鋼印機，藉由市集活動分享宜蘭縣各數位中心計畫執行經驗、介紹在地農特產、手作體驗與民眾推廣，讓更多的在地農產品可以地產地銷，讓好事可以「花生」。

後埤社區除了農地復耕外，也很重視牽罟的文化，期望能在保存文化的同時調查當地的漁業生態，並加入環境教育的議題，讓文化和生態可以永續發展，該社區預定在明年投入養殖漁業，積極打造友善環境的花生產業，並結合牽罟和養殖漁業，讓漁村文化得以延續。

宜蘭後埤社區「土豆節」邀請縣長林姿妙動手炒花生辣椒魚乾，鍋裡熱油帶出花生的香氣。圖／縣府提供
宜蘭後埤社區「土豆節」邀請縣長林姿妙動手炒花生辣椒魚乾，鍋裡熱油帶出花生的香氣。圖／縣府提供

延伸閱讀

宜蘭想分400億花東基金 花木蘭連線因錢傷感情又尷尬？

新竹／川味麻辣湯遇見海鮮義大利麵——芙歐義式餐廳

咬得到花生顆粒！全家便利商店8月12日獨家限量開賣「吉比花生酷繽沙」

苗栗／苑裡爆漿熔岩花生歐姆蛋吐司——燒肉咬蛋苑裡店

相關新聞

影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」

被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳...

共享機車進駐花蓮 年底前投放500輛設上百租借點

搶觀光交通商機，共享機車進軍花蓮。「YATOGO共享機車」推出前10分鐘免費，每分鐘1.5元收費服務，預計年底前會有50...

台東安心旅遊？ 如潮遊客不戴口罩的比戴的多很多

今年台東熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾50萬人次，隨著國內新冠肺炎疫情似有復燃跡象，中央疫情指揮中心指揮...

元智山海工作營5.0 遠東以建築美學及長照關懷帶動地方創生

為尋找海港山城產業創生契機、推動環保意識，並關注邁入高度高齡化的社區居民，元智大學、遠東集團徐元智先生紀念基金會與基隆市...

台東縣民平均壽命增加 縣府：取締酒駕、提升醫療奏效

近10年來，台東縣民平均壽命在全國排名墊底，內政部公布108年全國平均壽命80.86歲，台東縣平均76.3歲，仍是全國最...

打卡殺風景 大武海濱電桿盼移地

420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，後方一整排電桿卻入鏡殺風景，民眾希望台電另覓地建置。台電台東區營運處表示...

快艇追擾鯨豚 惡劣！宜縣將開罰

宜蘭縣龜山島海域是熱門的賞鯨地點，近來卻接連有小艇尾隨賞鯨船，見鯨豚現身，即高速衝向鯨豚群，惡劣行徑引起賞鯨業者和遊客不...

拉拔重度自閉兒 暖爸：我心柔軟許多

楊愷華照顧重度自閉症兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只肯在固定地點下車，...

員山鄉紅心芭樂上市 果肉深紅最好吃

宜蘭縣員山鄉重要農作物紅心芭樂近日進入產期，縣府與鄉農會大力推廣。農友表示，紅心芭樂的特色就是「吃軟不吃硬」，建議挑選果...

今天父親節這位小朋友幸福 基隆市長林右昌當88幫潔牙

今天父親節，基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動，八大闖關拿好禮，市長林右昌到場...

基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終...

照顧自閉兒子20年如一日 暖心父：兒子是老天送的禮物

花蓮一位父親楊愷華，照顧重度自閉症的兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，很長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只...

熱門新聞

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

阿里山森林遊樂區免費入園發威 7月遊客突破10萬大關

大陸漁工疑越界幫掛蚵苗 金門海巡隊逮2船4船員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。