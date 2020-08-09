影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」

被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳韻如協助下，許多民眾也一起參與花生料理製作，鍋裡的熱油帶出了花生的香味，也充滿著古早味。

後埤社區受到海風影響，適合生產品質良好、含油量高的花生，具有特殊香氣，成為壯圍鄉農產的一大特色。以往產出的友善花生以罐裝為主，今年縣府農業處補助後埤社區辦理好事花生產業研發計畫，並結合勞動部多元就業開發方案，與宜蘭美食專家陳韻如老師開始進行花生料理研發，活動現場可以看到各式花生料理，包含帶有南洋風味的花生辣椒魚乾、客家料理牛汶水、花生怪味雞、花生根茶等。

同時結合壯圍數位機會中心的鋼印機課程，提供民眾體驗新興科技-鋼印機，藉由市集活動分享宜蘭縣各數位中心計畫執行經驗、介紹在地農特產、手作體驗與民眾推廣，讓更多的在地農產品可以地產地銷，讓好事可以「花生」。