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影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」
被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳韻如協助下，許多民眾也一起參與花生料理製作，鍋裡的熱油帶出了花生的香味，也充滿著古早味。
後埤社區受到海風影響，適合生產品質良好、含油量高的花生，具有特殊香氣，成為壯圍鄉農產的一大特色。以往產出的友善花生以罐裝為主，今年縣府農業處補助後埤社區辦理好事花生產業研發計畫，並結合勞動部多元就業開發方案，與宜蘭美食專家陳韻如老師開始進行花生料理研發，活動現場可以看到各式花生料理，包含帶有南洋風味的花生辣椒魚乾、客家料理牛汶水、花生怪味雞、花生根茶等。
同時結合壯圍數位機會中心的鋼印機課程，提供民眾體驗新興科技-鋼印機，藉由市集活動分享宜蘭縣各數位中心計畫執行經驗、介紹在地農特產、手作體驗與民眾推廣，讓更多的在地農產品可以地產地銷，讓好事可以「花生」。
後埤社區除了農地復耕外，也很重視牽罟的文化，期望能在保存文化的同時調查當地的漁業生態，並加入環境教育的議題，讓文化和生態可以永續發展，該社區預定在明年投入養殖漁業，積極打造友善環境的花生產業，並結合牽罟和養殖漁業，讓漁村文化得以延續。
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