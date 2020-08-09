共享機車進駐花蓮 年底前投放500輛設上百租借點

搶觀光交通商機，共享機車進軍花蓮。「YATOGO共享機車」推出前10分鐘免費，每分鐘1.5元收費服務，預計年底前會有500輛機車，明年底達到1500輛，可甲地租乙地還，並與花蓮觀光飯店合作，至少會有百個租借點。花蓮縣政府表示，共享機車可網路租借又減碳，提供遊客觀光交通一項新選擇。

山葉機車（YAMAHA）與花蓮縣府合作，推動「YATOGO共享機車」服務，今天在鯉魚潭舉行發表會。第一期從8月15日開始，先有90輛共享機車試營運，規畫今年底前會在花蓮投放500輛共享機車，明年底達1500輛，並與花蓮觀光飯店合作，至少會有100租還車點，並可甲地租乙地還。

共享機車全是3年內新七期燃油車款，要騎乘共享機車，先手機掃描QR Code登錄基本資料和駕照後，就可騎機車，滿8小時就送16小時，等同於24小時680元。不僅均有車輛行徑定位，若發生意外，24小時客服排除故障服務，機車有損傷時，在保險公司認定情況下，可全部負擔，享700萬元的行車保險。

來自花蓮瑞穗人、YAMAHA副總經理高晴珀說，花蓮地形狹長，適合使用共享機車，有許多秘境適合2輪深度旅遊，使用七期燃油車，馬力足夠又能降低碳排放。

花蓮縣議員蔡依靜說，花蓮有很多旅遊景點及在地特色，很適合騎機車觀光，現在有經銷商願意提供共享機車，相信在機車後續維護、安全方面得以兼顧，加上可甲地租乙地還的制度，可提供消費者更多選擇，也促進花蓮觀光發展。