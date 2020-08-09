聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東安心旅遊？ 如潮遊客不戴口罩的比戴的多很多
今年台東熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾50萬人次，隨著國內新冠肺炎疫情似有復燃跡象，中央疫情指揮中心指揮官陳時中5日宣布8大場所民眾都要戴口罩，台東縣政府也配合努力宣導，希望走訪台東多良車站、鐵花村、台東觀光夜市、熱氣球等景點的遊客能戴口罩，但遊客不戴比戴的多很多。
近來國內新冠疫情有升溫跡象，台東縣依中央疫情指揮中心宣佈，要求進入人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、娛樂場所、宗教場所及大型活動時，務必戴口罩，並請業者配合相關規定要求消費者戴口罩、保持安全社交距離。
正值暑假期間台東遊客爆量，熱氣球嘉年華活動場地、觀光夜市、鐵花村、多良車站等人潮擁擠，尤其鹿野高台的熱氣球嘉年華活動，上午場凌晨5點、下午場傍晚5點，場地周邊都擠滿，少則5、6千人，多則6、7萬人（光雕音樂晚會）但不戴口罩的比戴的多很多。
承辦的縣府交觀處人員表示，活動場地是戶外空曠場地，確實很難設置出入口管制人潮移動方向，測量遊客體溫，盡管場地空氣流通，但會加強呼籲遊客要戴口罩，勤洗手、落實個人衛生防範，若有發燒或呼吸道症狀等請勿出入公共場所。
今天清晨5點，戴了口罩參加熱氣球活動台中市李姓男大學生表示，原本對台東環境有很信心，但看來的人，真的太多，他認為，為了自己健康，大家還是戴上口罩比較好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言