台東安心旅遊？ 如潮遊客不戴口罩的比戴的多很多

今年台東熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾50萬人次，隨著國內新冠肺炎疫情似有復燃跡象，中央疫情指揮中心指揮官陳時中5日宣布8大場所民眾都要戴口罩，台東縣政府也配合努力宣導，希望走訪台東多良車站、鐵花村、台東觀光夜市、熱氣球等景點的遊客能戴口罩，但遊客不戴比戴的多很多。

近來國內新冠疫情有升溫跡象，台東縣依中央疫情指揮中心宣佈，要求進入人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、娛樂場所、宗教場所及大型活動時，務必戴口罩，並請業者配合相關規定要求消費者戴口罩、保持安全社交距離。

正值暑假期間台東遊客爆量，熱氣球嘉年華活動場地、觀光夜市、鐵花村、多良車站等人潮擁擠，尤其鹿野高台的熱氣球嘉年華活動，上午場凌晨5點、下午場傍晚5點，場地周邊都擠滿，少則5、6千人，多則6、7萬人（光雕音樂晚會）但不戴口罩的比戴的多很多。

承辦的縣府交觀處人員表示，活動場地是戶外空曠場地，確實很難設置出入口管制人潮移動方向，測量遊客體溫，盡管場地空氣流通，但會加強呼籲遊客要戴口罩，勤洗手、落實個人衛生防範，若有發燒或呼吸道症狀等請勿出入公共場所。