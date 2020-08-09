從步道到山頭擠滿人 遠東攜手基市府山海工作營好熱鬧

為尋找海港山城產業創生契機、推動環保意識，並關注邁入高度高齡化的社區居民，元智大學、遠東集團徐元智先生紀念基金會與基隆市府合辦「基隆太平社區地方創生行動山海工作營v5.0」，攜手推動太平社區長照關懷行動，昨天白天一直到晚上，舉辦山海小市集與成果發表，與社區居民、業者共創市集活動，聚集多達70多家攤位，日夜都熱鬧。

這項活動地方參與熱烈，市府都發處長徐燕興、議員莊敬聖議員與中山里長羅予廷，還有很多民眾一同共襄盛舉。徐燕興表示，基隆山海工作營已邁入第五年，「山海小市集」已成為首都圈特色市集，更成為基隆市每年重要的城市活動，今年度更引動社區在地能量擺出10個攤位，市集活動整合及串連山城各處節點，除了讓越來越多基隆的市民朋友一起加入改造罾仔寮山城的工作外，也讓各地朋友一同見證基隆的改變。

元智大學藝術與設計學系主任陳冠華說，遠東集團邁入70周年，徐元智先生紀念基金會除關注建築文化，近期更積極投入關懷長照的議題。這次「山海小市集」共招募70攤，市集招募一下就秒殺報名，競爭非常激烈，今年不只擴大規模，更讓市集更加接地。搭配山城創生主題，邀阮慶岳老師辦理「山徑躊躇」新書發表會。

陳冠華表示，中山一路113巷已經成為非常著名山上文化小徑，隨著上山小徑可以感受基隆特色山海景色，市集展現太平山城聚落多樣面貌以及實驗未來的各種可能。

基隆市政府指出，基隆港西岸太平山城是基隆市地方創生四大場域之一，市府除了積極推動相關硬體建設，包含西岸纜車規劃、都市計畫道路開闢、山海散步道改善與太平國小整改建之外，也透過舉辦軟體活動，像是設計與建築者之家展覽、都市設計及再生議題交流講座、山海工作營與小市集等，討論及實驗山城生活新可能，翻轉城市，以接續明年的城市博覽會。