望海巷石頭火鍋加入餐飲版圖 潮境用餐多一種選擇

基隆潮境公園有山海美景，觀光元素多，成為熱門景點，吸引餐飲店進駐。今年4月新冠肺炎疫情爆發，望海巷石頭火鍋「危機入市」，讓遊客多一項用餐選擇，靠著手切鮮肉、在地食材，吸引客人回流且帶來新客人，慢慢站穩腳步在潮境飄香。

望海巷石頭火鍋業者郭世偉16、7歲進入餐飲業，30年後立足基隆，開了3家便當店和1家麵店。他說，今年疫情嚴重，便當店也受影響，在衛福部基隆醫院附近的店，業績更是掉了六成。

年初因緣際會得知潮境有店面頂租，郭世偉決定邀友人入股「到郊區拚一拚」。觀察當地餐飲版圖分布、遊客樣態，加上自己愛吃火鍋，決定主打一家四口消費約千元的石頭火鍋。

郭世偉說，餐飲市場很競爭，越來越多的客人懂得吃，因此食材不能馬虎。客人開桌前，店內人員會先用蒜苗、魷魚乾等拌炒食材，高湯則是用大骨、洋蔥、玉米、蘿蔔、和蔬菜熬煮，再以炸過的扁魚提味，對自家湯頭很有信心。

望海巷石頭火鍋用不同顏色盤子區分不同價位食材，和其他火鍋店最大的不同在豬肉和雞肉。郭世偉說，多數火鍋店都是機器裁切的冷凍肉片，他則是堅持用手工切的溫體肉，雖然較「不好看」，但有冷凍肉片沒有的鮮甜肉汁。

各家火鍋店食材大同小異，郭世偉建議客人吃吃看基隆的吉古拉、魚餃。店內醬料選用基隆店家生產的丸進辣椒醬、幸福牌烏醋，他也推薦外地客人嘗嘗這些屬於基隆的味道。

望海巷石頭火鍋 地址：基隆市北寧路369巷50-1號 電話：(02)2469-1888 營業時間：上午11點~晚上9點