快訊

只禁止陸生返台 林濁水：需要這樣嗎？

棒球／旅美投手曾仁和飆速150公里 先發4局無失分

今天父親節這位小朋友幸福 基隆市長林右昌當88幫潔牙

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市政府提供
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市政府提供

今天父親節，基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動，八大闖關拿好禮，市長林右昌到場和大家同樂，參加迷你足球賽與家事體驗，歡慶父親節。林右昌還幫小朋友潔牙，指導正確的刷牙。

活動安排市長林右昌、海大校長許泰文、教育處長林祝里組隊，副議長林沛祥擔守門員，和仙洞國小朋友來場3分鐘趣味示範賽。雙方你來我往，開賽後1分15秒，林市長起腳射門率先得分，仙洞國小學生隨後射進一球，終場以1比1結束。

林右昌說，迷你足球對小朋友，無論是肌肉發展到團隊運動精神培養，都有正向幫助也很重要，這次與海大合作，他勉勵小朋友拿出拼勁，以「勝不驕、敗不餒」精神面對比賽。他還表示，年齡不是問題，讓孩子參與做家事，這也是很棒的親子互動。

這項活動於戶外濱海運動場，安排「泡泡足球體驗」、水槍消暑「我是神射手」；體育館內則有「親子卡片繪製區」、「幼兒潔牙體驗營」、「鄉基寶MR體驗區」、「迷你足球體驗區」、「家事大挑戰」及「我的爸爸是英雄-故事闖關」八大好玩關卡。

基隆市牙醫師公會結合基隆市政府教育處、經國管理暨健康學院口腔衛生照護系共同合作，舉辦幼兒親子牙醫體驗營，教導家長正確的口腔保健觀念和幫孩子潔牙的技巧。6歲以下學齡前兒童的口腔健康是家長的責任，活動現場就有多位小朋友表示，「晚上是由爸爸幫忙刷牙的。

牙醫師公會口衛主委黃常樹醫師建議，家長在孩子一出生就開始用紗布巾幫寶貝清潔口腔，這時候因為牙齒還沒長，所以也不用擔心會被咬到。等小孩習慣以後，大一點長牙也就比較容易接受大人用牙刷幫忙刷牙。

基隆市幼兒親子牙醫體驗營是由牙醫師公會多位專業牙醫師專為學齡前兒童和家長所設計的營隊活動。公會口衞副主委蔡宛儒醫師教導口腔保健知識與潔牙技巧。

公會副理事長林建宏醫師除了自製繪本，以活潑生動的說故事方式教導小朋友正確的飲食和刷牙習慣。另外也帶領小朋友翻轉牙醫診所，將牙醫診療室化身為兒童遊戲場，讓小朋友坐上診療椅，實際體驗認識各式各樣的看牙工具。

基隆市牙醫師公會理事長何秀珍醫師叮嚀家長，三餐飯後和睡前一定要刷牙，使用含氟濃度1000PPM以上的牙膏更能有效預防蛀牙。希望每位小朋友都能在家長的細心照護下，擁有一口健康的牙齒。

基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動。圖／基隆市政府提供
基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動。圖／基隆市政府提供
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市牙醫師公會提供
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動。圖／基隆市政府提供
基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動。圖／基隆市政府提供
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市牙醫師公會提供
今天父親節這位小朋友幸福，基隆市長林右昌當88幫潔牙。圖／基隆市牙醫師公會提供

牙醫 基隆

延伸閱讀

回響／輕軌跟火車 林右昌：不一定2擇1

化解「火車不來」民怨 林右昌：輕軌跟火車不一定2擇1

林右昌：基隆輕軌與台鐵未必是二擇一

基隆行車糾紛當街亮槍 林右昌：治安零容忍絕不退讓

相關新聞

今天父親節這位小朋友幸福 基隆市長林右昌當88幫潔牙

今天父親節，基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動，八大闖關拿好禮，市長林右昌到場...

基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終...

照顧自閉兒子20年如一日 暖心父：兒子是老天送的禮物

花蓮一位父親楊愷華，照顧重度自閉症的兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，很長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只...

影／慶祝父親節台東辦性平大會考 成績揭曉男比女好

慶祝父親節，台東縣政府社會處今天舉辦阿爸的育兒日常攝影展及性別平等大會考，其中性平大會考結果出爐，未達滿分的民眾有25人...

磁磚畫妝點想法來自葡萄牙 他要把基隆變磁磚畫的城市

基隆市暖暖區20多在地居民完成一幅暖暖街景的磁磚壁畫，這些素人如何突破困難成為「畫家」？畫家王傑說，先讓參與者畫出坐在對...

台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」

台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」，65攤業者即日起不主動提供塑膠袋服務，消費者欲使用塑膠袋，得自付1元購買，攤...

「暖暖街景」磁磚壁畫完成 老店、阿嬤和耆老躍然老街

一群基隆暖暖在地20多位居民，花了1個半月的時間，在知名畫家王傑的指導下，每個人從構思、畫圖、上釉、燒製到上牆都參與的「...

退休補教名師做公益 再捐贈宜蘭救災車

曾是台北補教名師的吳岳，12年前正當壯年就退休，回到家鄉宜蘭做公益，以母親之名創辦「秀春教育基金會」，為青年學子創設獎學...

南方好食尚／台東「阿桑」剉冰 在地40年回憶

40年前在台東市光明路推著攤車賣剉冰到有自己冰店的「阿桑剉冰」，至今仍是台東人老少咸宜，愛吃的消暑聖品，滿足小朋友的快樂...

美食新天地／望海巷石頭火鍋 手切鮮肉吸客

基隆潮境公園有山海美景，觀光元素多，成為熱門景點吸引餐飲店進駐。今年4月新冠肺炎疫情爆發，望海巷石頭火鍋「危機入市」，讓...

基隆鬧區掃蕩路霸 勸不聽開罰

基隆市廟口、夜市為觀光熱點，車流量大，商家以各種物品占用道路，影響道路安全。市警一分局決定全面掃蕩路霸，本月開始清除占用...

小艇疑高速行駛驚嚇龜山島鯨豚 遊客傻眼飆罵

宜蘭龜山島海域鯨豚資源豐富，但今天卻出現一艘小艇疑似高速往鯨豚群衝去，嚇跑鯨豚，附近遊客見狀後傻眼飆罵。宜蘭縣政府表示，...

熱門新聞

金門老阿嬤遺體在大陸 楊鎮浯向陳時中請命盼專案處理

民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

環保署撤銷中火罰單及廢證 中市府環保局停止執行遭駁

曾感受不到高市府支持停辦 大港開唱今宣布：2021復辦

國3大鶯豐德交流道新里程碑 可行性研究報行政院核定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。