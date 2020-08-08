今天父親節這位小朋友幸福 基隆市長林右昌當88幫潔牙

今天父親節，基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動，八大闖關拿好禮，市長林右昌到場和大家同樂，參加迷你足球賽與家事體驗，歡慶父親節。林右昌還幫小朋友潔牙，指導正確的刷牙。

活動安排市長林右昌、海大校長許泰文、教育處長林祝里組隊，副議長林沛祥擔守門員，和仙洞國小朋友來場3分鐘趣味示範賽。雙方你來我往，開賽後1分15秒，林市長起腳射門率先得分，仙洞國小學生隨後射進一球，終場以1比1結束。

林右昌說，迷你足球對小朋友，無論是肌肉發展到團隊運動精神培養，都有正向幫助也很重要，這次與海大合作，他勉勵小朋友拿出拼勁，以「勝不驕、敗不餒」精神面對比賽。他還表示，年齡不是問題，讓孩子參與做家事，這也是很棒的親子互動。

這項活動於戶外濱海運動場，安排「泡泡足球體驗」、水槍消暑「我是神射手」；體育館內則有「親子卡片繪製區」、「幼兒潔牙體驗營」、「鄉基寶MR體驗區」、「迷你足球體驗區」、「家事大挑戰」及「我的爸爸是英雄-故事闖關」八大好玩關卡。

基隆市牙醫師公會結合基隆市政府教育處、經國管理暨健康學院口腔衛生照護系共同合作，舉辦幼兒親子牙醫體驗營，教導家長正確的口腔保健觀念和幫孩子潔牙的技巧。6歲以下學齡前兒童的口腔健康是家長的責任，活動現場就有多位小朋友表示，「晚上是由爸爸幫忙刷牙的。

牙醫師公會口衛主委黃常樹醫師建議，家長在孩子一出生就開始用紗布巾幫寶貝清潔口腔，這時候因為牙齒還沒長，所以也不用擔心會被咬到。等小孩習慣以後，大一點長牙也就比較容易接受大人用牙刷幫忙刷牙。

基隆市幼兒親子牙醫體驗營是由牙醫師公會多位專業牙醫師專為學齡前兒童和家長所設計的營隊活動。公會口衞副主委蔡宛儒醫師教導口腔保健知識與潔牙技巧。

公會副理事長林建宏醫師除了自製繪本，以活潑生動的說故事方式教導小朋友正確的飲食和刷牙習慣。另外也帶領小朋友翻轉牙醫診所，將牙醫診療室化身為兒童遊戲場，讓小朋友坐上診療椅，實際體驗認識各式各樣的看牙工具。