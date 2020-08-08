快訊

高院發回北院更裁 涉貪立委趙正宇改為羈押

直播／新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家，開幕各課程招生。記者游明煌／攝影
基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家，開幕各課程招生。記者游明煌／攝影

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終身學習中心也在今天開始對外招生，各年齡層對於運動、才藝及語文等課程民眾都可報名參加。前副市長柯水源到場，他說，救國團要展開全新的服務。

基隆救國團暨銘傳終身學習中心今天正式開幕，上午10時30分至下午3時30分開幕慶祝，課程全面半價，歡迎民眾報名，參加終身學習及公益服務活動。今天市議員張耿輝、前副市長柯水源及很多地方人士、里長等都參加開幕儀式活動。

救國團於基隆市成立團委會至今已逾65年，主任委員鄭錦洲說，防疫期間亦推動相關公益活動，在地耕耘各項公益服務工作許久，眾多義工夥伴一同推廣在地服務，如長照慰訪、社區綠美化、急難救助、義賣捐助、淨山、淨灘等各類公益活動，讓基隆的弱勢團體、社區能夠有更好的未來。

另外，在終身教育方面，救國團持續推廣各類學習課程，讓在地民眾除了學校教育外，能夠多一個管道能夠學習，除原有於光華國宅成立的光華學習中心外，今年於劉銘傳路成立第二個服務據點，提供民眾學習的好地方。各項課程報名電話（02）24289211。

救國團 基隆 公益活動

延伸閱讀

磁磚畫妝點想法來自葡萄牙 他要把基隆變磁磚畫的城市

美食新天地／望海巷石頭火鍋 手切鮮肉吸客

基隆鬧區掃蕩路霸 勸不聽開罰

總統訪和平島考古遺址 稱讚基隆是很精彩地方

相關新聞

基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終...

照顧自閉兒子20年如一日 暖心父：兒子是老天送的禮物

花蓮一位父親楊愷華，照顧重度自閉症的兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，很長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只...

影／慶祝父親節台東辦性平大會考 成績揭曉男比女好

慶祝父親節，台東縣政府社會處今天舉辦阿爸的育兒日常攝影展及性別平等大會考，其中性平大會考結果出爐，未達滿分的民眾有25人...

磁磚畫妝點想法來自葡萄牙 他要把基隆變磁磚畫的城市

基隆市暖暖區20多在地居民完成一幅暖暖街景的磁磚壁畫，這些素人如何突破困難成為「畫家」？畫家王傑說，先讓參與者畫出坐在對...

台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」

台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」，65攤業者即日起不主動提供塑膠袋服務，消費者欲使用塑膠袋，得自付1元購買，攤...

「暖暖街景」磁磚壁畫完成 老店、阿嬤和耆老躍然老街

一群基隆暖暖在地20多位居民，花了1個半月的時間，在知名畫家王傑的指導下，每個人從構思、畫圖、上釉、燒製到上牆都參與的「...

退休補教名師做公益 再捐贈宜蘭救災車

曾是台北補教名師的吳岳，12年前正當壯年就退休，回到家鄉宜蘭做公益，以母親之名創辦「秀春教育基金會」，為青年學子創設獎學...

南方好食尚／台東「阿桑」剉冰 在地40年回憶

40年前在台東市光明路推著攤車賣剉冰到有自己冰店的「阿桑剉冰」，至今仍是台東人老少咸宜，愛吃的消暑聖品，滿足小朋友的快樂...

美食新天地／望海巷石頭火鍋 手切鮮肉吸客

基隆潮境公園有山海美景，觀光元素多，成為熱門景點吸引餐飲店進駐。今年4月新冠肺炎疫情爆發，望海巷石頭火鍋「危機入市」，讓...

基隆鬧區掃蕩路霸 勸不聽開罰

基隆市廟口、夜市為觀光熱點，車流量大，商家以各種物品占用道路，影響道路安全。市警一分局決定全面掃蕩路霸，本月開始清除占用...

小艇疑高速行駛驚嚇龜山島鯨豚 遊客傻眼飆罵

宜蘭龜山島海域鯨豚資源豐富，但今天卻出現一艘小艇疑似高速往鯨豚群衝去，嚇跑鯨豚，附近遊客見狀後傻眼飆罵。宜蘭縣政府表示，...

影／和平島考古遺址爭取國定遺址 蔡總統：真的開眼界

總統蔡英文今天由文化部長李永得陪同，前往基隆市和平島考古遺址現場訪視，了解「大基隆歷史場景再現整合計畫」成果，蔡英文說，...

熱門新聞

寶島歌王洪一峰曾住過北港 洪榮宏明晚北港為父親獻唱

金門老阿嬤遺體在大陸 楊鎮浯向陳時中請命盼專案處理

民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

環保署撤銷中火罰單及廢證 中市府環保局停止執行遭駁

曾感受不到高市府支持停辦 大港開唱今宣布：2021復辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。