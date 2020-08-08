基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終身學習中心也在今天開始對外招生，各年齡層對於運動、才藝及語文等課程民眾都可報名參加。前副市長柯水源到場，他說，救國團要展開全新的服務。

基隆救國團暨銘傳終身學習中心今天正式開幕，上午10時30分至下午3時30分開幕慶祝，課程全面半價，歡迎民眾報名，參加終身學習及公益服務活動。今天市議員張耿輝、前副市長柯水源及很多地方人士、里長等都參加開幕儀式活動。

救國團於基隆市成立團委會至今已逾65年，主任委員鄭錦洲說，防疫期間亦推動相關公益活動，在地耕耘各項公益服務工作許久，眾多義工夥伴一同推廣在地服務，如長照慰訪、社區綠美化、急難救助、義賣捐助、淨山、淨灘等各類公益活動，讓基隆的弱勢團體、社區能夠有更好的未來。

另外，在終身教育方面，救國團持續推廣各類學習課程，讓在地民眾除了學校教育外，能夠多一個管道能夠學習，除原有於光華國宅成立的光華學習中心外，今年於劉銘傳路成立第二個服務據點，提供民眾學習的好地方。各項課程報名電話（02）24289211。