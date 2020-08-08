照顧自閉兒子20年如一日 暖心父：兒子是老天送的禮物

花蓮一位父親楊愷華，照顧重度自閉症的兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，很長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只肯在固定地點下車，楊愷華與妻子總是一路默默陪伴。今天是父親節，楊愷華說，兒子就像天使，是上天給他最好的禮物。

楊名在2歲半確診自閉症，當時家人並不瞭解這意味著楊名終身都是身心障礙者。楊愷華還記得，兒子很小的時候曾經被熱水淋到，全身嚴重燙傷，他抱著兒子坐上救護車，到了急診室，看中懷中的兒子疼痛不已，又有一堆文件要簽，當下感到非常無助。

自閉症者常有重複的固著行為，楊名曾因異食癖，好一段時間只肯喝牛奶，連白開水都不願意入口，後來「放寬」肯喝果汁，但只肯吃特定品牌的巧克力豆，楊愷華擔心斷貨，兒子沒東西吃，跑了縣內各大賣場掃貨。

對於自閉症者的父母來說，照顧是重大挑戰，楊名連家門不能自己走出去，搭校車回家時，一定要在固定的地點才肯下車。楊愷華說，有次校車行經路線在修路，必須換個下車點，兒子因為地點不熟悉，非常焦慮，回到原站的大馬路上怎麼都不肯走，當時他嚇壞了，趕快到場把兒子帶回家。

20多年來，楊愷華與妻子合力，悉心照料兒子，每天下午要陪孩子走路運動，也帶兒子到花蓮特教學校、黎明教養院日托班，希望兒子與外界能有更多的社交刺激，提升認知功能。

長年陪伴自閉症兒子，外人覺得楊愷華夫妻相當辛苦，他卻笑說「有了楊名，我的心柔軟了許多」，天使一般的兒子，是上天送他的最好禮物，一點都不覺得辛苦。

黎明機構正籌建喜樂園，照顧成人自閉症患者。今年57歲的楊愷華說，他自己年紀也大了，很希望喜樂園能順利完成，讓像他們一樣的自閉症家庭，能有依靠。