影／慶祝父親節台東辦性平大會考 成績揭曉男比女好
慶祝父親節，台東縣政府社會處今天舉辦阿爸的育兒日常攝影展及性別平等大會考，其中性平大會考結果出爐，未達滿分的民眾有25人，其中10男15女，男生成績比女生好，凸顯台東近年來性平教育宣導確實有成效。
今天的活動主要是慶祝父親節，舉辦「阿爸的育兒日常攝影展」，順便舉辦性別平等大會考，進行婦女權益及性別平等宣導，上午台東縣長饒慶鈴不僅到場主持性平大會考，也參與考試，且拿到滿分。
由於90分以上的民眾除了有200元購券當獎品，全程參與者還可摸彩，有機會獲得50吋液晶電視等，現場參與民眾中不乏60歲以上民眾，且報名的高齡女性多於男性。
縣府社會處表示，高齡者一般思想觀念比較傳統，今天的會考成績未達滿分的大多數是高齡者，且女多於男，不過，高齡者願意參與性平宣導活動，也顯示政府的宣導發揮作用，連高齡的阿公阿媽們也願意來參加活動，接受性別平等的新觀念。
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