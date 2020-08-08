磁磚畫妝點想法來自葡萄牙 他要把基隆變磁磚畫的城市

基隆市暖暖區20多在地居民完成一幅暖暖街景的磁磚壁畫，這些素人如何突破困難成為「畫家」？畫家王傑說，先讓參與者畫出坐在對面的人的畫像，發現大家拿出勇氣畫出第一筆後，都畫的不錯，各自用不同手法表現出來，成為另一幅「參與者群像」的壁畫。王傑說，磁磚畫想法來自葡萄牙，他在未來還會不斷地努力推廣，把基隆變成一個充滿磁磚畫的城市。

基隆在地知名畫家王傑說，暖暖街景磁磚畫，這是一個我醞釀了超過20年的計畫，它藉由基隆市的這個環境，加上這裡熱情又富於理想的居民協助跟參與，漸漸地在基隆市得到實踐。

他說，1999那一年，他開車跑了一趟葡萄牙，對於一個台灣人來說，那已經是天涯海角，一個難以想像的遙遠國度。他在那裡看到了葡萄牙到處可見的藍白磁磚，鋪滿了教堂的正門，車站的大廳，以及公共空間的各個角落，高雅獨特又實用。

他表示，葡萄牙鄰近大西洋，相對多雨，磁磚鋪設對於石砌或是磚瓦房都能夠發揮有效的防水功能。磁磚上的描繪，不管是單色或是多彩，都可以適當地發揮環境塑造的功能。當時的他想到家鄉基隆，那個多雨又欠妝點的城市，正好就缺這個東西，磁磚畫。

王傑說，基隆的房子不做防水是不行的，以前的房子都塗柏油當防水塗料，塗的整個城市烏漆抹黑，近代的磁磚，尤其是二丁掛出現後，包覆了整個城市，雖然為房子做了防水，但是也狠狠地摧殘了你我的視覺以及美的標準。對於這個美感的詛咒，葡萄牙的磁磚畫是他找到的救贖。

王傑說，回到台灣後，他開始有機會跟社區合作，以各個地區的特色或歷史為主題，分別在過港社區，許梓桑古厝，以及這次的暖暖老街製作磁磚畫，每一次的工作都可以帶領出居民滿滿的熱情，以及對於家鄉更深刻的認識。