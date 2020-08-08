台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」
台東觀光夜市響應 「舉手之勞做環保做愛心」，65攤業者即日起不主動提供塑膠袋服務，消費者欲使用塑膠袋，得自付1元購買，攤商並將1元投入功德箱捐贈創世基金會。
台東市觀光夜市促進會理事張玉玲指出，雖然是1元，但其意義不一樣，每攤晚上提供消費者所需塑膠袋約50個，那就表示約有50元捐贈，若乘以65攤，則一晚就有3250元。
她表示，攤位前都會擺放功德箱，只要消費者買塑膠袋，1元就投入功德箱內，用來幫助幫助創世基金會做公益，不僅響應環保，也藉此活動提升夜市形象增進社會觀感。
另觀光夜市攤商對於消費者自備環保餐具、餐盒、環保袋或環保杯，也推出優惠活動；如加量不加價、現金折價2元至5元不等。
此外預計9月份推出環保集點卡，消費者至夜市環保攤位消費，可獲得一張貼圖，集滿6張貼圖（集點卡內），即免費贈送環保袋或環保杯，且爾後消費者帶環保袋或環保杯至本夜市消費，攤商都會作出優惠或折價。
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