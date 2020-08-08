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「暖暖街景」磁磚壁畫完成 老店、阿嬤和耆老躍然老街

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「暖暖街景」磁磚壁畫完成，是由在地居民共同創作，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 圖／王傑提供
「暖暖街景」磁磚壁畫完成，是由在地居民共同創作，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 圖／王傑提供

一群基隆暖暖在地20多位居民，花了1個半月的時間，在知名畫家王傑的指導下，每個人從構思、畫圖、上釉、燒製到上牆都參與的「暖暖街景」磁磚壁畫，昨天終於完成貼在暖暖老街的牆上，畫作融入地方在地花草植物，還有商家老店的特色，及耆老人物的溫情故事，成為地方的新亮點。

「大家一起共同創作的磁磚畫終於燒好了，顏色真的好漂亮，所有參加的夥伴都感到非常的滿意，很好！我們完成了一個夢想，大家實在是太棒了。」畫家王傑看到壁畫完成相當滿意，這幾天很多暖暖人都來看這幅屬於大家的作品。

王傑說，暖暖六七申請了一個社規師的計畫，要在暖暖做一個社區意象，由他來指導，以暖暖老街以前的故事、人物來表現，但他不參與畫作，以引導方式讓民眾自己來完成，主要是暖暖居民及部分外地人參與。

畫作四周圖象是當地花草植物、暖暖安德宮的飾紋，中間畫的是老街商家和耆老的故事，以當地人周勉阿姨寫的一首打油詩為，描述暖暖這個地方的人事物，大家按照詩中寫的把人物畫出來，畫得十分傳神，也都很厲害。

「阿炎湯頭尚出名」畫的是安得宮對面老麵店，目前都還在營業，是暖暖老街最有名的老麵店；「進伯燒香頭一名」進伯是很有名的士紳；「鄭福牽手嫯做杉」是說一名阿嬤很會做衣服；最特別暖暖以前有一間順益碾米廠的布，寫著「各種飼料、批發零售、小雞菸酒」，是暖暖有名的藝人許效舜去澎湖玩的時候發現買回來的，也被畫在磁磚上。

參與者之一的王淑惠說，畫的人都是素人，壁畫是完全不會畫畫的她們，拿出畫筆一筆一筆畫出來的，很高興這片牆有她的作品，讓大家都看得到。她畫的是想像中暖暖生長的植物。她是在地人，覺得壁畫真美，大家一片一片畫的時候不覺得，每人分工合作，大家拚好成一片牆時變得好漂亮，這是屬於大家共同參與的作品。

王傑表示，磁磚壁畫和當地民眾結合在一起，融入暖暖老街的故事，把現代和過去做了很好的結合，對居民產生地方的意識，這是非常重要的一件事。

「暖暖街景」磁磚壁畫完成，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 記者游明煌／攝影
「暖暖街景」磁磚壁畫完成，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 記者游明煌／攝影
「暖暖街景」磁磚壁畫完成，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 記者游明煌／攝影
「暖暖街景」磁磚壁畫完成，老店、阿嬤和耆老躍然老街。 記者游明煌／攝影

壁畫 老街 磁磚

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