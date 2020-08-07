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小艇疑高速行駛驚嚇龜山島鯨豚 遊客傻眼飆罵
宜蘭龜山島海域鯨豚資源豐富，但今天卻出現一艘小艇疑似高速往鯨豚群衝去，嚇跑鯨豚，附近遊客見狀後傻眼飆罵。宜蘭縣政府表示，小艇若蓄意騷擾，已違反野生動物保育法。
龜山島周邊海域鯨豚資源豐富，當地更因海底溫泉噴發後與海水混合，形成乳白色，與原本深藍色海水界線分明，被冠上「牛奶海」美名，近來成為熱門旅遊景點。
簡姓賞鯨船業者說，今天下午「新福豐168號」等賞鯨船在龜山島附近海域發現鯨豚群身影時，所有賞鯨船都保持距離，帶領船上遊客靜靜欣賞；未料，在旁的一艘小艇見狀後突然加足馬力，全速從賞鯨船旁疾駛而過，疑似直接朝鯨豚群出沒的海域衝去，原本浮出海面的鯨豚被小艇行為嚇到後，馬上下潛躲避。
簡姓賞鯨船業者表示，當時附近多艘賞鯨船船家及遊客見狀後，個個傻眼，大罵小艇的行為太誇張，懷疑小艇的舉動根本就是蓄意。
宜蘭縣農業處指出，鯨豚屬保育類動物，依據野生動物保育法，若有騷擾鯨豚行為，可處一年以下有期徒刑、或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。農業處接獲檢舉後，將會同相關單位找到這艘小艇人員，通知到案說明。
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