補教名師壯年退休回饋家鄉 12年慨捐上億今再捐救災車

曾是台北補教名師的吳岳，12年前正當壯年就退休，回到家鄉宜蘭做公益，以母親之名創辦「秀春教育基金會」，為青年學子創設獎學金、捐營養早餐，也捐車給醫療、消防單位，累積善款破億元，他在父親節前夕，與曾是義消分隊長的哥哥再以父親之名捐出消防後勤車，並謙虛地說，捐車很簡單，開車去救災的第一線消防人員才是真的偉大。

吳岳本名吳基昌，從文化大學中文研究所畢業後，近40年前投入教職，原本在學校教書，後來在台北市成立吳岳國文補習班，展開補教事業。他上課活潑幽默風趣、統整能力也強，很受學生歡迎，卻在48歲正值壯年時，決定退休返鄉。

回到宜蘭後，他以母之名成立秀春教育基金會，公益成為他的人生事業。基金會辦理高中職學生獎學金、小學生營養午餐；他也重視醫療和救災，歷年捐出的醫療、消防救災車、復康巴士有10多輛，行善12年，累積善款估破億元。

他還在宜蘭市成立秀春書屋，讓年輕人來看書、喝咖啡，也請師資為國三、高三學生上衝刺班，全部免費；也在員山打造秀春藝文空間，只要捐款給社福單位達一定金額，憑捐款單據就可以入住。

吳岳行善無數，但本人非常低調，鮮少露面。他在父親節前夕，今天與曾是義消分隊長的哥哥吳基興，以父親吳焰木之名，捐出一輛上百萬元的後勤車給宜蘭縣消防局，不僅罕見出席，還上台致詞。

他表示，父親是民國9年生，今年是百歲冥誕，因此兄弟決定捐出後勤車，以父親之名命名為「吳焰木號」，並以母親姓名創辦的「秀春教育基金會」的名義捐贈；並說未來消防人員開著這輛消防救災車出勤，在宜蘭各地上山下海救難時，相信父親對於和消防人員守護這塊土地，會感到非常榮幸與安慰。