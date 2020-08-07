台東熱氣球活動湧入逾6千人次 幾乎都不戴口罩

中央社 / 台東縣7日電
中央流行疫情指揮中心5日宣布民眾於8大類場所應戴口罩。台東縣政府表示，如果中央要求需戴口罩，那政府會遵照中央防疫指示執行。圖為7月11日熱氣球嘉年華開幕首日，吸引大批民眾參與。 中央社
中央流行疫情指揮中心5日宣布民眾於8大類場所應戴口罩。台東縣政府表示，如果中央要求需戴口罩，那政府會遵照中央防疫指示執行。圖為7月11日熱氣球嘉年華開幕首日，吸引大批民眾參與。 中央社

中央流行疫情指揮中心建議8大場所戴口罩；不過，今早台東熱氣球活動湧入6000多人次，包括新竹市長林智堅、台東縣長饒慶鈴等人幾乎都不戴口罩。

新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日宣布8大類場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所。

饒慶鈴6日也呼籲民眾及遊客依中央疫情指揮中心指示，即日起進入人潮擁擠或密閉場所等8場所務必戴口罩，落實防疫新生活運動。

不過，今天上午在鹿野鄉高台大草原的熱氣球活動湧入6000多人次的遊客，僅有少數遊客保持社交距離和戴口罩。

到台東宣傳「2020臺灣設計展」的林智堅應饒慶鈴邀請，清晨一起參加熱氣球活動，2位縣市長共搭乘熱氣球，社交距離不到1公尺但全程未戴口罩。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，工作人員自我要求要做到，對觀眾則是勸導宣傳，但無法強迫，且進出口無法管制；再者因天氣太熱，活動也在大戶外，民眾都說，「我們有1公尺安全社交距離啊，口罩也要省一省」。

口罩 社交距離 疫情

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