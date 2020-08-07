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影／體貼穆斯林 花蓮慈院設祈禱室獲認證清真友善環境

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院設置兩處祈禱室及清真友善廁所，今天揭牌啟用，成為全台第二家通過清真友善環境認證的醫學中心。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院設置兩處祈禱室及清真友善廁所，今天揭牌啟用，成為全台第二家通過清真友善環境認證的醫學中心。記者王燕華／攝影

花蓮慈濟醫院在院內設置兩處祈禱室及清真友善廁所，供穆斯林朝拜、清潔用，今天揭牌啟用，成為全台第二家通過清真友善環境認證的醫學中心；來台12年的印尼移工Yanti看到專屬的祈禱室，感動得幾乎說不出話來。

Yanti是虔誠的穆斯林，目前擔任看護，她從有記憶以來就跟著父母信奉伊斯蘭教，每天從早到晚向麥加聖地的方向朝拜5次，尤其跨海到台灣工作，每次朝拜的時候就是跟阿拉傾訴的時刻。她說，之前只能自己找一處乾淨地面，鋪上朝拜壇跪拜，「想找一個拜拜的地方找好久了」，看到專屬的祈禱室，真的很感謝花蓮慈濟醫院。

花蓮慈院在感恩樓五樓及合心樓七樓病房區，各設置一處穆斯林祈禱室及友善廁所，廁所內有淨下設施，讓穆斯林在祈禱前可以潔淨身體，設施已獲得中國回教協會認證，今天揭牌啟用，成為繼中國醫藥大學附設醫院後，台灣第二所獲得清真友善環境認證的醫學中心。

慈濟醫院國際醫學中心副主任劉鴻文說，祈禱室內備有可蘭經、禮拜毯，一旁的友善廁所有淨下設備，方便穆斯林教友依時朝拜，希望給予穆斯林撫慰與安定的力量。

今天出席揭牌典禮的有慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮與衛褔部國合會科長吳玲瑩等人。吳玲瑩說，配合政府推動新南向政策，衛褔部計畫在北、中、南、東，各擇一家醫院試辦穆斯林友善環境，慈濟醫院雖是佛教醫院，卻不受宗教限制，接受輔導成為國內第二家獲得「清真友善環境認證」的醫學中心，感謝慈院的配合。

來台12年的印尼看護Yanti（右）看到專屬祈禱室，感動得說不出話來。記者王燕華／攝影
來台12年的印尼看護Yanti（右）看到專屬祈禱室，感動得說不出話來。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院設置清真友善廁所，方便穆斯林教友。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院設置清真友善廁所，方便穆斯林教友。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院成為全台第二家通過清真友善環境認證的醫學中心。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院成為全台第二家通過清真友善環境認證的醫學中心。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院設置兩處祈禱室，準備可蘭經、朝拜毯等，體貼穆斯林教友。記者王燕華／攝影
花蓮慈濟醫院設置兩處祈禱室，準備可蘭經、朝拜毯等，體貼穆斯林教友。記者王燕華／攝影
來台12年的印尼看護Yanti分享自己的信仰，很感動花蓮慈院設置祈禱室。記者王燕華／攝影
來台12年的印尼看護Yanti分享自己的信仰，很感動花蓮慈院設置祈禱室。記者王燕華／攝影

穆斯林 慈濟

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