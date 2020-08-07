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基隆外木山海上王爺文化祭 吳鳳與漁民出海遊江護平安

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆外木山海上王爺文化祭，吳鳳與漁民出海遊江護平安。圖／基隆市政府提供
基隆外木山海上王爺文化祭，吳鳳與漁民出海遊江護平安。圖／基隆市政府提供

2020基隆鎖管季系列活動之一外木山海上王爺文化季今天上午啟航，近20艘漁船浩浩蕩蕩載運王爺出海遶境，透過特殊的淨港儀式祈福，保佑漁民海上作業平安、漁獲滿載。

外木山漁村居民每年到這個時候，都會一同聚集在協安宮參與這一年一度池府王爺遊江遶境盛會，今天當地十幾艘漁船組成護送王船的遶境船隊從外木山漁港出發，沿途由東往西繞回經過北海岸各大漁港，包括八斗子漁港、深澳漁港、金山磺港、龜吼漁港、大武崙漁港。

遶境船隊每當進入各個漁港都會先遶行3圈，並接受當地漁船迎賓「添載」儀式。海上繞行場面十分振奮人心， 今年度特別邀請金鐘獎最佳行腳節目主持人吳鳳參與，與漁民、遊客共同祈福，豐收滿載。

基隆市府產發處表示，這項特殊的宗教儀式已有100多年的歷史，過去由在地居民不斷的傳承，為讓更多民眾能深入認識基隆傳統漁村信仰，近幾年市府與廟方開始合作推廣，透過與基隆鎖管季結合，邀請國內外遊客搭乘娛樂漁船，一起隨著遶境船隊進行海上巡江遶境活動，讓遊客能更深入瞭解基隆海洋主題產業及漁村信仰文化，從海上的視角，體驗不一樣的基隆。

沿途可以從海上飽覽和平島地質公園、深澳象鼻岩、酋長岩、基隆嶼及金山燭台雙嶼、野柳岬及大武沙灘，海天的色的景色令人心曠神怡，從隨船當地耆老口的說歷史，也傳承基隆特有的文化內涵。

今年2020基隆鎖管季系列活動，除富含文化傳承意義的「外木山海上王爺文化祭」外，同時規劃「海釣學院」、「漁村漫遊」及「美食特搜」等活動，還可以搭配農遊卷與三倍卷使用喔！更多基隆最新最好玩的旅遊資訊，請持續鎖定「Hi 海基隆鎖管季」粉絲團（https://www.facebook.com/klsogood/）或基隆鎖管季網站（https://www.klsogood.tw/）。

基隆外木山海上王爺文化祭，吳鳳與漁民出海遊江護平安。圖／基隆市政府提供
基隆外木山海上王爺文化祭，吳鳳與漁民出海遊江護平安。圖／基隆市政府提供
基隆外木山海上王爺文化祭，吳鳳與漁民出海遊江護平安。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼 遶境

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