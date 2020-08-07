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花蓮慈院打造穆斯林祈禱室 獲清真友善環境認證

中央社 / 花蓮縣7日電

穆斯林教友遵守教規，每天按時對著麥加朝拜，花蓮慈濟醫院在院內設置2處穆斯林祈禱室，提供穆斯林病患、看護莊嚴的祈禱空間，是台灣第2家通過清真友善環境認證的醫學中心。

花蓮慈濟醫院今天上午舉行清真友善環境認證揭幕儀式，衛生福利部國合會科長吳玲瑩、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院長林欣榮與國際醫學中心副主任劉鴻文參與。

吳玲瑩表示，國際醫療人士來台比例逐年增高，2019年就有高達38.1萬人次，產值約有新台幣191億元，而中央推動南向新政策，有相當高比例的伊斯蘭教友，是台灣相對陌生的宗教，因此在國內北中南東，各找1家醫院打造穆斯林友善環境，感謝慈濟醫院的配合。

劉鴻文指出，經觀察院內近年來穆斯林病友、看護比例，在合心樓跟感恩樓，各設置祈禱室及淨下設備，祈禱室內備有可蘭經（Quran）、禮拜毯，也有標記麥加方向，方便教友依時朝拜，同時獲得中國回教協會的清真友善環境認證。

來台灣約12年的印尼移工Yanti說，穆斯林對信仰就是他們的生活準則，沒有祈禱室，就找個空間鋪上禮拜毯朝拜，很感動花蓮慈濟醫院為穆斯林準備視野良好、設備齊全的祈禱室，麥加的方向正好看得到花蓮最美的山景，心靈都得到安慰。

穆斯林 慈濟 看護

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