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基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物
基隆市警第一分局近日獲報，轄內廟口、夜市為觀光熱點，車流量大，商家利用道路設置棧板及陳列廣告、雜物等，影響道路安全，為維護用路人權益及行車安全，前天針對轄內仁三路及仁四路段違規置放棧板、花盆及雜物等全面清除，當場清除棧板型路霸3件及花盆雜物一批，如勸導不聽者將告發，可處行為人或雇主1200元以上，2400元以下罰鍰。
第一分局轄區多重要商業區，警方說，轄內廟口夜市為觀光熱點，附近車流量大，附近商家利用道路設置棧板及陳列廣告、雜物等，影響道路安全，為維護用路人權益及行車安全，分局前天對轄內仁三路及仁四路段違規置放棧板、花盆及雜物等全面清除，當場清除棧板型路霸3件及花盆雜物一批。
警方加強整頓廟口周邊環境，警方說，依道路交通管理處罰條例第82條第1款、在道路堆積、 置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物及第八款、未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，除責令行為人即時停止或消除障礙外，處行為人或雇主1200元以上，2400元以下罰鍰。
警方指出，經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物依廢棄物法令清除。另外，其他重要路段也將持續針對占用道路加強勸導、專案取締工作，維護人車通行。
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