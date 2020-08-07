快訊

中國以外全收購？川普威逼「抖音切割」與電玩大地震

川普封殺微信 騰訊股價瞬間大跌10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝

基隆市警第一分局近日獲報，轄內廟口、夜市為觀光熱點，車流量大，商家利用道路設置棧板及陳列廣告、雜物等，影響道路安全，為維護用路人權益及行車安全，前天針對轄內仁三路及仁四路段違規置放棧板、花盆及雜物等全面清除，當場清除棧板型路霸3件及花盆雜物一批，如勸導不聽者將告發，可處行為人或雇主1200元以上，2400元以下罰鍰。

第一分局轄區多重要商業區，警方說，轄內廟口夜市為觀光熱點，附近車流量大，附近商家利用道路設置棧板及陳列廣告、雜物等，影響道路安全，為維護用路人權益及行車安全，分局前天對轄內仁三路及仁四路段違規置放棧板、花盆及雜物等全面清除，當場清除棧板型路霸3件及花盆雜物一批。

警方加強整頓廟口周邊環境，警方說，依道路交通管理處罰條例第82條第1款、在道路堆積、 置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物及第八款、未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，除責令行為人即時停止或消除障礙外，處行為人或雇主1200元以上，2400元以下罰鍰。

警方指出，經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物依廢棄物法令清除。另外，其他重要路段也將持續針對占用道路加強勸導、專案取締工作，維護人車通行。

基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝
基隆鬧區棧板、花盆及雜物占道影響人車，警強力清路霸。記者游明煌／翻攝

廣告 人權

延伸閱讀

德國人交通歷險記：從臺灣道路奇觀談公民遵法意識

訓練心得／我的私房路線 看山看海ㄟ好所在－基隆外木山

沙灣Villa 基隆要塞司令部眷舍開放

基隆市府大樓出入未強制戴口罩 須量體溫

相關新聞

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

基隆市警第一分局近日獲報，轄內廟口、夜市為觀光熱點，車流量大，商家利用道路設置棧板及陳列廣告、雜物等，影響道路安全，為維...

影／父親節快樂！台東成功分局2對警父子檔工作相扶持

台東縣警察局成功分局現有2對父子檔，分別是第二組巡佐許光勝與第三組巡官許岳庭，以及交通小隊警員盧國雄與新豐派出所警員盧仕...

豪大雨漫淹 花蓮吉安鄉光華水圳整修

花蓮吉安鄉光華水圳已使用3、40年，多處損壞、淤塞，加上極端氣候影響，每逢豪大雨，海岸路、光華二街至華工六路等路段住戶飽...

連江縣長拜會海大新校長 盼創雙贏

國立台灣海洋大學新校長許泰文8月1日上任，海大設有馬祖校區，連江縣長劉增應等人組團到海大拜會，肯定海大規劃的願景，縣府會...

新學年責任加重 台東兼任行政教師 現請辭潮

8月1日新學年度開始，台東縣傳出國中小學教務主任、總務主任離職潮，有教務主任因108課綱推動不易走人；總務主任則是因未來...

花蓮縣府宣導逛東大門夜市戴口罩 預計恢復量體溫規定

中央疫情指揮中心特別名列八大公共場所「務必戴口罩」，花蓮縣政府表示，宣導進入夜市應戴口罩，預計於近期完成設置並開始實施東...

疫情尚未解除警報 花蓮配合中央防疫政策

台灣近日陸續出現新冠肺炎境外確診案例，花蓮縣政府表示，請民眾應配合中央防疫新措施，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合...

要塞司令部眷舍開放 藝術裝置呼應海水浴場歷史場景

基隆市昔日要塞司令部校官眷舍整修完成，明天起試營運開放民眾參觀。眷舍位在目前中正正區公所對面，早年臨大沙灣海水浴場，基市...

國內疫情升溫？台東縣籲請民眾進出8大場所須戴口罩

國外新冠肺炎疫情持續延燒，國內似乎也有升溫跡象，台東縣順應中央疫情指揮中心規定，宣布民眾及遊客即日起進入人潮擁擠或密閉場...

台東縣政府邀在台外籍商務人士 拚旅遊商機

台東縣政府與經濟部國際貿易局攜手邀請歐洲在台商務協會、美國商會、台灣韓國商工會等在台外籍商務人士，前來台東辦理首發團，結...

花蓮光華村強降雨易淹水 排水道11月底完工

花蓮吉安鄉光華水圳已使用3、40年，多處損壞、淤塞，加上極端氣候影響，每逢豪大雨，海岸路、光華二街至華工六路等路段易淹水...

熱門新聞

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

台中公車門夾頭案 女大生發聲明向司機道歉

繪畫天才自閉少年溪湖咖啡店辦個展　露出快樂笑容

女力夯！汐止公所開課教女性修水電

她去年都在重建屋主家中過節 推動危老建築1樓變10樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。