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受困陷阱傷癒 錦屏母熊直升機運送中央山脈野放

中央社 / 台東縣7日電

今年4月間受困陷阱雙側前肢受傷的錦屏母熊，歷經多次手術清創與將近3個多月照養復原，林務局台東林管處表示，錦屏母熊今天由直升機載送到中央山脈山區，於清晨6時許野放

今天清晨4時許，林務局台東林區管理處人員將母熊運送到台東豐年機場，飛往今年5月16日野放廣原小熊姆拉斯（Mulas）的地點鄰近山區，清晨6時許成功野放。

台東林管處表示，錦屏母熊在屏東科技大學保育類野生動物收容中心獸醫團隊3個多月悉心照料下，由最初體重僅52公斤，一度長胖到64公斤；不過，為讓母熊體態結實，增加採集野食供母熊食用，6日回復到正常的60.2公斤，並且行動、攀爬能力已達野放標準。

昨天下午健檢時，獸醫師們先幫母熊測量身體、檢視外觀及觸診等理學檢查檢查項目，經過會診後初步確認母熊健康狀況一切正常、雙側前肢傷口已康復，確認無礙於野外生活需求，並在完成佩掛衛星發報器後，在台東林管處人員及獸醫師陪同護送下，今晨進行空運野放。

台東林管處表示，今天上午抵達野放地點時，野放執行人員靜候錦屏母熊狀況穩定後即開啟籠門，錦屏母熊於上午7時24分緩緩由籠內走出，左右觀望後才慢慢地往森林深處走去，不一會兒牠的身影就隱沒在森林的那頭了。

錦屏母熊佩掛衛星發報頸圈具有延展性，預計1年後自動脫落。這款發報器與廣原小熊姆拉斯為同一款式，發報器將定時傳送位置訊息，台東林管處仍舊將規劃進行至少半年的監測追蹤，希望能掌握母熊野放後的動態，之後持續回傳的軌跡資訊，也將有助於提供不同的黑熊個體在野外生存的比對參考。

野放 台東 獸醫師

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