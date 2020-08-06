花蓮縣府宣導逛東大門夜市戴口罩 預計恢復量體溫規定

中央疫情指揮中心特別名列八大公共場所「務必戴口罩」，花蓮縣政府表示，宣導進入夜市應戴口罩，預計於近期完成設置並開始實施東大門夜市監測體溫，每天晚間6時至10時，在夜市各出入口設置紅外線熱顯像儀，並有專人協助監測體溫，為防疫把關。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔指出，縣府配合中央流行疫情指揮中心規定，將於夜市各出入口加強宣導消費者進入夜市配戴口罩，原本在4月底加裝紅外線熱顯像儀，將重新架設量體溫，並派專人協助監測。

除攤商營業時間全面配戴口罩外，也請進入夜市的消費者配戴口罩，為健康安全考量，縣府管制人員可拒絕體溫超過37.5度消費者進入夜市。