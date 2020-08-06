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花蓮縣府宣導逛東大門夜市戴口罩 預計恢復量體溫規定
中央疫情指揮中心特別名列八大公共場所「務必戴口罩」，花蓮縣政府表示，宣導進入夜市應戴口罩，預計於近期完成設置並開始實施東大門夜市監測體溫，每天晚間6時至10時，在夜市各出入口設置紅外線熱顯像儀，並有專人協助監測體溫，為防疫把關。
花蓮縣府觀光處副處長張志翔指出，縣府配合中央流行疫情指揮中心規定，將於夜市各出入口加強宣導消費者進入夜市配戴口罩，原本在4月底加裝紅外線熱顯像儀，將重新架設量體溫，並派專人協助監測。
除攤商營業時間全面配戴口罩外，也請進入夜市的消費者配戴口罩，為健康安全考量，縣府管制人員可拒絕體溫超過37.5度消費者進入夜市。
縣府表示，曾公告夜市出入口禁止車輛進入徒步區，管制車輛進入時間原訂平日晚間6時至11時；假日下午5時至11時，修正為即日起，不分平假日為每日下午5時30分至晚間10時，此段時間禁止各式車輛進入夜市，違規者將拍照並舉發，至於攤商補送貨車輛，可於管制時間外統一由福町夜市（重慶路出入口）進出。
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