境外移入病例增 花蓮東大門將重啟入口體溫量測

新冠肺炎境外移入病例增多，防疫受到重視，花蓮縣政府今天指出，預計8月中將重啟東大門夜市管制站量測體溫，即日起宣導遊客及攤商戴口罩。

花蓮縣政府觀光處指出，花蓮景點多為開放式空間，暑期旅遊人潮雖多，但都能保持一定社交距離，針對東大門夜市，預計將於8月中在夜市5處出入口重啟管制站，放置紅外線熱顯像儀量測遊客體溫，經測得體溫高於37.5度者，會勸導就醫。

觀光處指出，會先在出入口處設置宣導標誌，呼籲遊客進入夜市要戴口罩，攤商部分則全面要求戴口罩，也會加強環境消毒及清潔。

花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲，民眾不要掉以輕心，配合中央防疫新措施，落實社交距離及做好個人衛生防護。

朱家祥指出，花蓮縣政府配合中央規範，8大人潮擁擠或密閉場所應配戴口罩，尤其醫院、大眾運輸場站及密閉空間，呼籲都要戴上口罩，若有呼吸道症狀者，則須儘速就醫。

朱家祥強調，目前花蓮健保藥局、鄉鎮市衛生所口罩供貨正常，民眾可適量購買，不需要特別囤貨。