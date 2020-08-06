基隆市府大樓出入未強制戴口罩 須量體溫

中央宣布8大場所應佩戴口罩，基隆市府今天指出，民眾出入市府大樓洽公維持不須配戴口罩，但要量體溫，呼籲民眾若出入無法保持社交距離等場所，請戴上口罩，保護自身與他人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布8大場所應佩戴口罩。基隆市政府發言人沈詠珮表示，配合中央規定，呼籲民眾出入時無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象於人潮擁擠或密閉場所，例如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站等，請佩戴口罩。

沈詠珮說，民眾若在無法保持社交距離的車廂、賣場、市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，也請佩戴口罩。

此外，沈詠珮表示，民眾目前出入基隆市府大樓並未強制配戴口罩，但仍要量測體溫，市府雖未強制規範，但大多數民眾已自主戴上口罩，呼籲民眾養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，保護自身與他人。