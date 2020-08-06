疫情尚未解除警報 花蓮配合中央防疫政策

台灣近日陸續出現新冠肺炎境外確診案例，花蓮縣政府表示，請民眾應配合中央防疫新措施，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合業者執行實名制、體溫監測等防疫作業，在公共場所室內空間若無法保持社交距離，應戴上口罩；並在花蓮各藥局及衛生所皆有口罩供貨，可適時適量前往購買。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，儘管花蓮保持零確診紀錄，民眾仍應做好手部衛生與咳嗽禮節，外出若無法與他人保持社交距離，請全程配戴口罩，並謹守戴口罩四大時機與原則，包括有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀、進出醫療院所、出入通風不良、擁擠密閉的空間時、本身有慢性疾病的人。

朱家祥表示，花蓮各社區健保藥局、13鄉鎮市衛生所皆有充足的口罩供貨，民眾可適量購買。針對居家檢疫部分，縣府建立關懷服務中心，加強追蹤關懷與管理，確保居家檢疫者能及時得到心理關懷、就醫協助、交通安排、生活支持等幫助，提高居家檢疫的配合度，有效防止疫情在社區傳播。

另外，民眾從國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，若出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷服務中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；務必告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，以供及時診斷通報。