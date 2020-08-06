要塞司令部眷舍開放 藝術裝置呼應海水浴場歷史場景

基隆市昔日要塞司令部校官眷舍整修完成，明天起試營運開放民眾參觀。眷舍位在目前中正正區公所對面，早年臨大沙灣海水浴場，基市府以「沙灣Villa」為主題，在眷舍打造藝術裝置作品，保存在地故事，並讓遊客有全新的旅遊感受。

市府觀光及城市行銷處表示，基隆推出文化觀光新品牌「基隆時空漫遊指南」，計畫設置8件藝術裝置與線上互動體驗，呼應基隆城市發展脈絡及歷史，其中3件設在明天開放的要塞司令部眷舍，成為遊客在基隆時空飛行啟航的首航點。

觀銷處指出，約百年前要塞司令部校官眷舍前方的大沙灣，是全台第一座海水浴場，許多遊客慕名而來，成為台灣夏季遊樂勝地。

觀銷處人員今天在要塞司令部眷舍做最後的場地布置，主題為「沙灣Villa」，室內、室外共設3處裝置藝術呼應歷史場景故事。

3處裝置分別為「沙時間」，在室內布置如沙灘場景，並播放在基隆錄製的海濤聲；走廊「海浴走廊」有與遊客互動創作沙畫裝置；戶外的「與海之間」讓人想像置身藍天白雲下的沙灘。

觀銷處長曾姿雯說，大基隆歷史再造現場計畫著重保存及修復歷史空間，也要保存基隆在地故事。「沙灣Villa」以要塞司令部眷舍為主角，打造「沙」元素的互動性裝置，搭配LINE官方帳號線上互動機制，虛擬歷史人物，透過對話分享場景記憶故事，歡迎民眾一起以科技互動，創造新穎的基隆在地旅遊體驗。