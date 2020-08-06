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花蓮光華村強降雨易淹水 排水道11月底完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
由於花蓮吉安鄉光華村每逢豪大雨易淹水，鄉公所在華工六路以西至南海十三街口施作排水道，盼解決淹水問題。記者王思慧／攝影
由於花蓮吉安鄉光華村每逢豪大雨易淹水，鄉公所在華工六路以西至南海十三街口施作排水道，盼解決淹水問題。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉光華水圳已使用3、40年，多處損壞、淤塞，加上極端氣候影響，每逢豪大雨，海岸路、光華二街至華工六路等路段易淹水，住戶飽受水災之苦。吉安鄉公所爭取經費2千多萬元，施作576公尺排水工程，預計11月底完工，未來規畫繼續做二期工程，徹底改善排水問題。

光華村長葉光南說，自2016年開始，每次遇到豪大雨或颱風，仁安、仁和、光華村等地經常淹水，只好請鄉公所開怪手清淤。追究淹水原因，發現是光華水圳年久失修，舊渠道有碎石、樹枝等雜物，降雨量已超出原有設計的排水量，因此向鄉公所表達應整修水圳以解決淹水問題。

吉安鄉公所表示，日前爭取經濟部水利署1800萬元、縣府200萬元，並在鄉代會的支持下編列200萬元預算，針對光華水圳每逢暴雨淹水問題進行改善，工程預計11月24日完工。

鄉長游淑貞指出，強降雨下，光華二街至華工六路一帶、海岸路等民宅嚴重淹水，因此投入2200萬元經費，改善地方困境。位於華工六路以西至南海十三街口的排水道，不但加寬、加深，也加裝木欄杆及護欄，還有供動物使用的生態階梯，讓防洪系統的建設兼具生態、休閒等多元功能。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義說，中央相當重視地方的需求，既然要解決淹水問題，應該要往西繼續施作，未來持續向中央溝通進行二期工程，逐年改善排水系統。

吉安鄉排水工程576公尺，預計11月底完工。記者王思慧／攝影
吉安鄉排水工程576公尺，預計11月底完工。記者王思慧／攝影

淹水 吉安 行政院

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