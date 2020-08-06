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7月雨水不夠 嘉明湖缺水瘦一圈成荷包蛋

中央社 / 台東縣6日電

今年6、7月台東累積雨量僅164.8毫米，為12年來最少，嘉明湖水位嚴重下降，罕見在8月呈現「荷包蛋」狀；而台東市湧泉運動公園游泳池，水位也是過去12年同期最低。

根據中央氣象局近12年統計資料，台東6、7月下雨量合計超過200毫米，民國101年甚至高達868毫米，民國98年的7月單月雨量高達412毫米。但是今年6月雨量78.8毫米、7月86毫米，累積雨量僅164.8毫米，創下12年新低。

今年6、7月僅有15天下雨，且雨量不多，另一方面又沒颱風，導致台東乾旱，幸好不影響民生用水。

「只夠短暫解渴」擔任高山協作（揹工）經常往返嘉明湖的嘉明湖熊出沒企業社負責人邱冠中說，嘉明湖罕見的7、8月水位這麼低，「瘦」了一圈，就像荷包蛋一樣；以往都是冬天水位才會這麼低，今年這種狀況少見，雖然前幾天有下雨，但只能解渴、喝不飽。

他說，零星驟雨無法滿足嘉明湖，必須要有颱風帶來的豪大雨才能灌滿湖面；幸好，嘉明湖山屋目前民生用水還夠，山屋管理員利用早晚短暫雨儲存雨水。

不僅高山的嘉明湖缺水，台東市自然湧泉公園的游泳池也罕見夏天水位不足，導致泳池的水無法流通長了青苔，管理員必須每天洗刷。

台東市公所公園管理所長朱盈豪表示，目前為枯水期，水位比出水口還低，導致青苔不易排出，人工清理速度遠不及青苔生長，未來視情況不排除閉館。

他說，台東湧泉游泳池罕見在7、8月水位低於成人膝蓋，今年暑假天氣炎熱、遲遲不下雨，雖然不影響魚類生長，但很難看到池底湧水的泡泡。

台東湧泉公園游泳池已有8、90年歷史，池底卵石縫隙，可以看見泡泡冒出，水來自地底的天然湧泉，活水流動，民眾可以跟魚蝦共游，不僅受晨泳民眾喜愛，暑假期間更吸引約400人次前來戲水消暑。

台東 嘉明湖 雨量

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