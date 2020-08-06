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礁溪老爺疑百人食物中毒 業者強調水質抽驗符合標準
宜蘭礁溪老爺酒店疑似出現集體食物中毒，酒店內自助餐廳暫時停業，進行全面性清潔消毒。宜蘭縣衛生局統計，目前已有108人出現嘔吐、噁心、腹瀉狀況。外界質疑汙染源頭可能來自地下水，業者今澄清，雖是抽取地下水使用，但是過濾、消毒系統完備，定期抽驗都符合標準。宜蘭縣衛生局表示，已採集檢體送驗，業者依規定清消、提送檢討報告，複驗通過後才會允許復業。
衛生局統計到今天上午10時，有108人出現噁心、嘔吐、腹瀉症狀，71人就醫。衛生局副長徐秋君說，已採集病患、廚工跟環境檢體，送驗當中，也進行流行病學調查，等檢測報告出來會向外界做說明。
礁溪老爺行銷經理胡雅婷今上午表示，確實是抽取地下水使用，但一定經過完善的消毒、過濾系統，包含RO逆滲透，所有的水過濾消毒後才會進入館內用水區，只要是飲用水也會在水龍頭加裝紫外線殺菌燈，以最高規格供水；也依規定每３個月抽水送驗，最近一次報告為5月27日，用水大腸桿菌總菌落數都低於法規標準。
中租迪和公司員工旅遊入進礁溪老爺酒店，有人8月1日用餐後，深夜及隔天出現惡心、嘔吐等症狀，向媒體投訴直指礁溪老爺餐食有問題；也有其他散客出現上吐下瀉。宜蘭縣衛生局3至4日間，入館協助調查釐清原因，目前針對飯店環境衛生、服務人員檢體、飯店水質3項進行稽核，需兩周時間得知檢驗結果。
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