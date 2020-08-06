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基隆要塞司令部眷舍7日開放 市府推沙灣藝術裝置

中央社 / 基隆6日電

基隆要塞司令部校官眷舍近期修復完成，由於前方過去曾是大沙灣海水浴場，市府以「沙灣Villa」為主題推出各種藝術裝置，明天起開放民眾參觀。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，約百年前，要塞司令部校官眷舍前方曾是全台歷史上第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」所在地，當時海水浴場設立後引起轟動，搭配海泳教育的推行，許多遊客慕名而來，是台灣夏季遊樂勝地，帶動觀光休閒風潮。

市府觀銷處長曾姿雯指出，市府透過大基隆歷史場景再現整合計畫，不僅修復歷史空間，也保存許多基隆在地故事，這次「沙灣Villa」以要塞司令部眷舍為主角，打造以「沙」元素為核心的互動性裝置。

她說，包含「與浪之間」、「海浴走廊」和「沙時間」等藝術裝置，並搭配Line官方帳號的線上互動機制，以虛擬歷史人物透過對話分享場景記憶故事，邀請民眾一同前來體驗，聆聽過去基隆歷史場景故事。

基隆 海水浴場 修復

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