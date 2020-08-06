台東縣政府邀在台外籍商務人士 拚旅遊商機

台東縣政府與經濟部國際貿易局攜手邀請歐洲在台商務協會、美國商會、台灣韓國商工會等在台外籍商務人士，前來台東辦理首發團，結合熱氣球嘉年華活動，打造沈浸式企業會議及獎勵旅遊體驗踩線行程，布局後疫情時代的會議及獎勵旅遊商機。

縣府交通及觀光發展處指出，受到疫情影響，外商人士短期內無法來台，衝擊國內會展及商務旅遊，縣長饒慶鈴今年2月拜會經濟部國際貿易局，促成了這場在台外籍商務人士體驗台東會議及獎勵旅遊特色遊程。

另針對外國商務團體會議及獎勵旅遊需求，推出了以在地特色為主軸的旅遊及飲食等產業，結合熱氣球嘉年華的專屬活動，打造出具備地方特色的體驗行程，期望帶動會展及團體商務旅遊升級，展現台東在地風味與國際化的魅力。