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台東縣政府邀在台外籍商務人士 拚旅遊商機
台東縣政府與經濟部國際貿易局攜手邀請歐洲在台商務協會、美國商會、台灣韓國商工會等在台外籍商務人士，前來台東辦理首發團，結合熱氣球嘉年華活動，打造沈浸式企業會議及獎勵旅遊體驗踩線行程，布局後疫情時代的會議及獎勵旅遊商機。
縣府交通及觀光發展處指出，受到疫情影響，外商人士短期內無法來台，衝擊國內會展及商務旅遊，縣長饒慶鈴今年2月拜會經濟部國際貿易局，促成了這場在台外籍商務人士體驗台東會議及獎勵旅遊特色遊程。
另針對外國商務團體會議及獎勵旅遊需求，推出了以在地特色為主軸的旅遊及飲食等產業，結合熱氣球嘉年華的專屬活動，打造出具備地方特色的體驗行程，期望帶動會展及團體商務旅遊升級，展現台東在地風味與國際化的魅力。
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