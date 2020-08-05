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法國神父劉一峰／來台逾半世紀 最開心拿到身分證
劉一峰神父在法國出生，1966年申請到台灣服務，在花蓮最偏遠的玉里鎮奉獻超過半世紀，他因不捨看到有人因無家可歸而睡車站，或曾坐牢、吸毒不被社會接納，收容失業、低收入戶、身障者，並透過資源回收，引導他們靠自己力量工作，對許多玉里人而言，他是無限溫暖的「法國爸爸」。
來到台灣的時候，劉一峰是個才25歲、英姿颯爽的年輕人，因擔心語言不通，先到新竹學兩年國語，才被分發到後山。1986年奉派到玉里天主堂，深入基層發現有許多弱勢民眾，思考要怎麼伸出援手。
當時台灣環保意識開始萌芽，劉一峰賣了一綑舊報紙賺到10元，發現資源回收再利用，不只可賣錢，還可以幫助弱勢族群，就這樣從資源回收站，到設置二手物流館，甚至曾經被戲稱為「垃圾神父」，但他不以為意。
劉一峰永遠散發著溫暖，有次聽到一名男子在公路車站睡了好幾天，詢問後得知被趕出家門，他將男子帶回天主堂，一起做資源回收，鼓勵對方考大貨車駕照，後來成了天主堂資源回收車駕駛；他就這樣一路幫助失業、無家可歸民眾。
1999年，劉一峰接手顧超前神父創辦的安德啟智中心，照顧智能障礙者，再經過長達10年募款，斥資上億元的長照機構怡峰園去年落成，用來照顧老憨兒，一圓顧超前神父未了的心願。
因為對台灣的卓越貢獻，劉一峰神父接連獲得總統文化獎人道獎、醫療奉獻獎、吳尊賢愛心獎等殊榮，但他最開心的，莫過於3年前取得中華民國身分證。國、台語都說得很溜的他，總是自豪地說「我是法國來的台灣人神父」，「台灣就是我的家」。
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