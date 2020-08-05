快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉長輩當一日店長 冰店發起買冰做公益助弱勢

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
華山基金會花蓮站幫阿公們提前過父親節，氣氛溫馨。記者王思慧／攝影
華山基金會花蓮站幫阿公們提前過父親節，氣氛溫馨。記者王思慧／攝影

華山基金會花蓮站今天邀請7名長輩，擔任冰店一日店長，為客人製作美味冰品，同時幫阿公們切蛋糕祝賀父親節。71歲林姓阿公第一次接待客人，卻緊張得說不出話來，感到「很拍謝」。鳳林冰店潘姓老闆長期做公益，不但提供200份冰淇淋，更發起「買冰做公益」活動，愛心捐款幫助獨居長輩。

林阿公住在鳳林鎮上，捨不得花錢吃冰，今天反而當起店長，感到很新鮮，努力學習如何裝適當分量的冰品，覺得十分有趣。華山基金會站長黃依婷端出蛋糕，提前為阿公們慶祝父親節，同時拉近彼此的心，阿公們淺嘗蛋糕，臉上掛滿笑容。

冰店老闆娘潘珍芳長期從事公益活動，深刻體會到花蓮後山資源匱乏，因此拋磚引玉提供200份冰淇淋，贈送華山基金會鳳林鎮及萬榮鄉的長輩們。另外，潘老闆娘有感於創業的艱辛不易，也感謝大眾的支持，發願支持在地弱勢，加入華山愛心店家行列，藉此呼籲大眾一起響應華山基金會「愛老人 送愛到偏鄉」服務經費募集，支守護弱勢長輩，將愛傳送到偏鄉角落之中。

華山基金會花蓮站表示，花蓮地區13鄉鎮服務將近1200位長輩，因地處偏遠，資源缺乏，許多弱勢長輩需要各界關懷資助，懇請支援送愛偏鄉，讓服務不間斷。

林阿公（右）端冰品給客人，緊張得說不出話，感到「很拍謝」。記者王思慧／攝影
林阿公（右）端冰品給客人，緊張得說不出話，感到「很拍謝」。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林鎮林姓阿公今天擔任一日冰店長，直說是新鮮的體驗。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林鎮林姓阿公今天擔任一日冰店長，直說是新鮮的體驗。記者王思慧／攝影

偏鄉 冰品

延伸閱讀

慶祝父親節 台南藏金閣祭出史上最優惠

故宮慶祝父親節跟風「像極了爸爸」 網友創意留言超爆笑

父親節將至 新安東京海上產險提醒加保更全面

海陸退伍令拿出來！錢都攪攪風味小火鍋「海鮮火鍋免費吃」，加碼雞油拌飯+冰淇淋吃到飽

相關新聞

400億元「花東基金」宜蘭也想要 洪宗楷：硬要加入邊緣化

行政院10年400億元的「花東基金」，宜蘭縣爭取納入。行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷今天舉宜花東多項數據做比較，表達...

偏鄉長輩當一日店長 冰店發起買冰做公益助弱勢

華山基金會花蓮站今天邀請7名長輩，擔任冰店一日店長，為客人製作美味冰品，同時幫阿公們切蛋糕祝賀父親節。71歲林姓阿公第一...

法國爸爸劉一峰神父二手物流館浴火重生 陳建仁祝賀

花蓮縣玉里鎮的「法國爸爸」劉一峰神父為照顧弱勢設置的二手物流館，今年2月火災，大半物品付之一炬，台灣人善心捐款，經過將近...

嘎瑪蘭族特有香蕉絲編織 法國大學生專程來學

香蕉絲編織是噶瑪蘭族傳統技藝，失傳多年後在花蓮豐濱鄉新社部落重新被找回，吸引來自法國的大學生何伊蓮飄洋過海來學習，受到當...

培訓天文解說達人 花蓮縣府推星空旅遊

花蓮鄉鎮夜晚較無光害，是賞星的好去處。縣府觀光處推出「流星花蓮—2020花蓮天文旅遊」系列活動，請專業講師開班授課，供旅...

旅日職棒明星陽岱鋼 父親與教練同台榮獲模範父親

台東市2020年模範父親表揚，今天在桂田喜來登酒店登場，共計56位模範父親接受表揚。其中旅日職棒明星陽岱鋼的父親與教練，...

基隆22日狗狗森友會 闖關逛市集

基隆市長林右昌昨天宣布寵物園遊會「狗狗森友會」，22日將在八斗子碧砂漁港登場，當天以寵物公園概念，在碧砂設置跨欄、隧道、...

腦麻生照顧癱瘓嬤 王博右榮登全國孝行楷模

宜蘭縣政府昨天表揚5位孝行楷模，其中，就讀宜蘭高中3年級的王博右出身隔代教養家庭，又有輕微腦麻，仍像個陽光暖男一樣積極上...

探索夢號郵輪颱風改停靠 752人遊花蓮

疫情影響，大型郵輪紛紛取消停靠花蓮港，跳島郵輪「探索夢號」因颱風改停靠花蓮港，昨天帶來752名旅客，造訪太魯閣、七星潭及...

回響／輕軌跟火車 林右昌：不一定2擇1

日前本報報導基隆輕軌開通將造成「火車不進基隆」，引發基隆人和鐵道迷反彈聲浪，基隆市長林右昌原本回應輕軌是改善北基軌道運輸...

綠島搭船爆衝突 加開2班疏運

哈格比颱風遠離，昨天台東往返綠島停駛的船班恢復航行，在地綠島居民買不到票，與欲返台滯留遊客爆發口角，甚至揚言用漁船封港表...

基隆輕軌一變再變 蔡總統的大禮基隆人承受不起

蔡英文總統2017年送給基隆人的80億元大禮「基隆輕軌」，3年來驚奇連連，Tram-Train出局了，原本要走台鐵使用率低的第三軌，變成要新增4軌，最讓基隆人吃驚的是，台鐵要讓路輕軌，以後火車不進基隆站，讓基隆市民譁然。總統這份大禮，變成不可承受之重，一再變身的基隆輕軌，正考驗著與民意的距離。

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。