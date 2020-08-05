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偏鄉長輩當一日店長 冰店發起買冰做公益助弱勢
華山基金會花蓮站今天邀請7名長輩，擔任冰店一日店長，為客人製作美味冰品，同時幫阿公們切蛋糕祝賀父親節。71歲林姓阿公第一次接待客人，卻緊張得說不出話來，感到「很拍謝」。鳳林冰店潘姓老闆長期做公益，不但提供200份冰淇淋，更發起「買冰做公益」活動，愛心捐款幫助獨居長輩。
林阿公住在鳳林鎮上，捨不得花錢吃冰，今天反而當起店長，感到很新鮮，努力學習如何裝適當分量的冰品，覺得十分有趣。華山基金會站長黃依婷端出蛋糕，提前為阿公們慶祝父親節，同時拉近彼此的心，阿公們淺嘗蛋糕，臉上掛滿笑容。
冰店老闆娘潘珍芳長期從事公益活動，深刻體會到花蓮後山資源匱乏，因此拋磚引玉提供200份冰淇淋，贈送華山基金會鳳林鎮及萬榮鄉的長輩們。另外，潘老闆娘有感於創業的艱辛不易，也感謝大眾的支持，發願支持在地弱勢，加入華山愛心店家行列，藉此呼籲大眾一起響應華山基金會「愛老人 送愛到偏鄉」服務經費募集，支守護弱勢長輩，將愛傳送到偏鄉角落之中。
華山基金會花蓮站表示，花蓮地區13鄉鎮服務將近1200位長輩，因地處偏遠，資源缺乏，許多弱勢長輩需要各界關懷資助，懇請支援送愛偏鄉，讓服務不間斷。
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