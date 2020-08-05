400億元「花東基金」宜蘭也想要 洪宗楷：硬要加入邊緣化

行政院10年400億元的「花東基金」，宜蘭縣爭取納入。行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷今天舉宜花東多項數據做比較，表達「不宜」立場，他說「宜蘭怎麼看也不弱勢」。

「花東地區發展條例」明年到期，將重新研訂計畫，宜蘭縣長林姿妙上個月28日前往立法院拜會院長游錫堃，爭取將宜縣納入並改名「東部地區發展條例」。

洪宗楷透過FB表示，所謂的「花東基金」，是來自「花東地區發展條例」中所指的「花東地區永續發展基金」。第一個提出這個條例的是前立委蕭美琴，最後在國民兩黨共同爭取下，在2011年正式通過，其中第12條明定設置花東基金新台幣400億元分10年編列。

他說，這幾年下來，「花東基金」已核定補助花蓮台東兩縣金額近160億元，相關建設也陸續完成，對花東發展是很重要的資金來源。

對於林姿妙爭取宜蘭納入花東基金，並改成東台灣地區發展條例，洪宗楷認為相當不宜，宜蘭45萬人口數，地理位置就在首都圈，開車只需要1個多小時就到松山機場，工商發達，投資力道強，家戶可支配所得110萬元，花東僅90幾萬元。

另外，家戶消費支出宜蘭72.1萬元、花蓮61.3萬元、台東53.4萬元；再者，花東兩縣原住民比例高達3成多，而宜蘭僅占3%，「宜蘭怎麼看也不弱勢，怎麼好意思把自己也列入偏遠地區？」

洪宗楷認為，可納入首都圈的宜蘭，卻為爭取預算硬要加入被邊緣化的花東地區，令人不解，花東的發展還是有其特殊的地理環境因素。所以他堅持花東基金「花東、不宜」，更主要的是這幾年來，花東發展條例還沒真正完全發揮，特別是在促參工作上。怎麼讓花東基金創立的精神發揮出來，這是下一個10年的重要工作，也是值得期待的。

洪宗楷表示，多年來一直在討論的行政區域重劃，其實從前總統李登輝的「7大區域」 （北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東、金馬澎）大概已有雛形，所以過去相關建設，宜蘭都是想辦法和首都圈做連結。長久以來，不管是政經、地理、歷史而言，宜蘭和花東的連結性並不強，區域治理上更是難有連結。

如果要修正「花東地區發展條例」，應該先好好檢討台灣的區域治理規劃，清楚定位是「北北基宜、花東」，還是要「北北基、宜花東」，而非淪為政治人物胡亂喊口號。