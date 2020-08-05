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法國爸爸劉一峰神父二手物流館浴火重生 陳建仁祝賀

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
法國神父劉一峰在花蓮玉里鎮創辦的二手物流館浴火重生，今天重新啟用，同時歡慶劉一峰（右）80歲生日，前副總統陳建仁（左）也到場。記者王燕華／翻攝
法國神父劉一峰在花蓮玉里鎮創辦的二手物流館浴火重生，今天重新啟用，同時歡慶劉一峰（右）80歲生日，前副總統陳建仁（左）也到場。記者王燕華／翻攝

花蓮縣玉里鎮的「法國爸爸」劉一峰神父為照顧弱勢設置的二手物流館，今年2月火災，大半物品付之一炬，台灣人善心捐款，經過將近半年整修，今天開幕，來台奉獻超過半世紀的劉一峰，同時歡慶80歲生日，前副總統陳建仁夫妻低調現身祝賀。劉一峰以深深一鞠躬「感謝台灣人的慷慨」。

劉一峰神父從25歲就來台奉獻，在玉里鎮創辦安德啟智中心，長年照顧花蓮偏鄉弱勢族群，被在地人暱稱是「玉里的法國爸爸」，3年前取得中華民國身分證，成為「正港台灣人」。他還在玉里鎮推動資源回收，幫助弱勢者自力更生。

今年2月22日，位於玉里鎮新昌一街的二手物流倉庫突傳火警，堆放的大量衣服、書籍、棉被等被燒毀，屋頂也被火焚，捐失3、40萬元。消息傳出後，來自全國的愛心捐款湧入，讓劉一峰神父短短36小時就達到募款目標，公開呼籲善款夠了，不需要再捐了。

經過整理和重建，二手物流館今天重新啟用，為慶祝浴火重生，也慶祝劉一峰虛歲80歲的生日，今年在啟用典禮上，安排切蛋糕歡慶。

前副總統陳建仁去年4月也曾在劉一峰神父在花蓮縣富里鄉籌建的怡峰園啟用時，偕妻子到場給予祝福，今天上午再度與妻子輕車簡從到玉里，祝賀二手物流館重新啟用。

「台灣最漂亮的風景就是人，花蓮最漂亮的風景就是劉神父」，陳建仁致詞時說，劉一峰神父來到台灣50多年，大半生奉獻在這塊土地，他要祝福劉一峰神父生日快樂。

劉一峰切蛋糕前，先深深一鞠躬感謝。他說，要感謝全台灣的恩人，幫助把燒掉的倉庫恢復，而且修得更漂亮。他並分享募款重建時有個小妹妹寄了15元，卻花了30元的郵資，這筆溫暖的捐款，也用在重建上。

劉一峰說，二手物流館重建受到幾千人的幫助，愛的價值超過實際的價值，要謝謝每個台灣人，他今年80歲，沒有1天後悔過來到這個寶島上。

法國神父劉一峰在花蓮玉里鎮創辦的二手物流館浴火重生，今天重新啟用。記者王燕華／翻攝
法國神父劉一峰在花蓮玉里鎮創辦的二手物流館浴火重生，今天重新啟用。記者王燕華／翻攝

神父 台灣人

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