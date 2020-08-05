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嘎瑪蘭族特有香蕉絲編織 法國大學生專程來學

中央社 / 花蓮縣5日電

香蕉絲編織是噶瑪蘭族傳統技藝，失傳多年後在花蓮豐濱鄉新社部落重新被找回，吸引來自法國的大學生何伊蓮飄洋過海來學習，受到當地族人熱心招待，是工坊內唯一的「白皮膚」。

23歲的何伊蓮在法國巴黎第十大學就讀人類學，從小就對人類學、美術歷史及亞洲文化很有興趣，高中時在學校學習中文，基本對答不是問題。

何伊蓮說，這學年有長達半年時間實習、考察，去年準備實習計畫時，看到台灣有一群少數民族在推廣香蕉絲工藝，想來學習及觀察，透過學校老師引薦，和台灣中央研究院聯繫上，3月初獨自來到台灣。

何伊蓮說，那時武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情剛開始，入境2天後才被召回台北隔離14天，也因疫情關係，多留在台北2個月，直到5月中才到來到花蓮。

透過中研院協助，聯繫上花蓮縣噶瑪蘭族發展協會的新社香蕉絲工坊，告知他們來歷以及想要學習香蕉絲的意願，受到當地族人大方歡迎，靠海的原住民族膚色偏黑，何伊蓮白皙的皮膚，在工坊內特別顯眼。

新社香蕉絲工坊總幹事偕淑琴說，香蕉絲從採集香蕉、製成線到最後的編織，短期內不太可能完整學習。不過，這陣子正好有很多體驗活動，適合零基礎的初學者，何伊蓮來得正是時候，除了編織學習，也能體驗包括染布、手作飾品等課程。

何伊蓮用有限的中文詞彙跟老師們學習，不會說的單字，就用手機查圖片溝通，筆記本上滿滿的法文筆記，她笑說，有些織法用文字表達不出來，就用畫的，只要工作坊有開，就會待到休館。

因為香蕉絲脆弱容易斷裂，失敗率很高，何伊蓮先以棉線熟悉織布流程，現在累積3條作品，老師們都稱讚她學習速度快，也很認真，會用照片、影片拍攝，回家反覆學習。她說，8月底要先回法國繼續學業，計畫將筆記帶回學校好好整理，也和老師們約定好，還會再回來把沒學到的香蕉絲編織學完。

花蓮新社部落的香蕉絲編織，遵守古老製法，將香蕉樹砍下後，需要經過反覆刨削、泡水、曬纖等過程，製成香蕉絲，再來經過整經到織布，2015年花蓮縣文化局將香蕉絲布編織登錄為花蓮縣文化資產「傳統藝術類」。

香蕉 法國 疫情

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