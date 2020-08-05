培訓天文解說達人 花蓮縣府推星空旅遊

花蓮鄉鎮夜晚較無光害，是賞星的好去處。縣府觀光處推出「流星花蓮—2020花蓮天文旅遊」系列活動，請專業講師開班授課，供旅宿、導遊等業者學習天文知識，今天開放網路報名，十分踴躍；一般民眾可參加賞星導覽活動，可欣賞浩瀚銀河，共有5個梯次，7日起線上報名。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔表示，縣府發展天文賞星旅遊，多管齊下推動天文旅遊，包含舉辦培訓課程、日環食及賞星活動、規畫賞星遊程、整合業者推出天文限定商品等。自5月開始培訓旅宿、領隊導遊，成為天文旅宿達人及解說人員，報名相當踴躍，尤其市區報名可說是「秒殺」。

張志翔說，沒有搶到名額的人還有機會，下半年縣府將於8月17、18日在瑞穗鄉舉辦天文旅遊解說課程，8月19、20日在花蓮市，此次培訓課程每班名額25人，課程內容包含室內課程及戶外實地解說，完成基礎班及進階班並通過測驗後，將成為花蓮天文旅遊的種子解說員，可優先推薦給民眾及旅行社。

課程目標要創造更多的天文主題特色民宿，由民宿業者帶著客人一起觀星，同時培訓天文解說人員，讓更多遊客體驗花蓮深度旅遊，旅客在白天除優美景點巡幽踏訪外，還可在夜間感受花蓮最璀璨的星空。