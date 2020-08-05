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旅日職棒明星陽岱鋼 父親與教練同台榮獲模範父親
台東市2020年模範父親表揚，今天在桂田喜來登酒店登場，共計56位模範父親接受表揚。其中旅日職棒明星陽岱鋼的父親與教練，也獲選模範父親殊榮。陽父說：「希望孩子不要擔心我，繼續努力加油」。
現年66歲的陽岱鋼父親陽德興，10幾歲開始踏入運輸業，20歲考上大貨車駕照後，努力養家照顧6個小孩，其中3個男生分別為陽耀勳、陽耀華及陽岱鋼是棒球好手，尤其是效力於日職讀賣巨人隊的陽岱鋼，名氣最旺。
今天在市公所辦理的模範父親表揚活動中，除了陽父獲表揚外，陽岱鋼中學的啟蒙教練郭子雄也獲得模範父親的殊榮，同時也是陽父的好友，兩人共同榮獲模範父親表揚，都感到相當開心，也祝福陽岱鋼在日職有更好表現。
郭子雄回憶陽岱鋼中學表現時說，「他（陽岱鋼）有個封號叫棒球博士。」陽岱鋼天生就是個棒球好手，除了基本動作很扎實，運動神經特別好外，最重要他本身很認真努力，教他3年半的時間，都不會讓他擔心。
市長張國洲致詞指出，每個人的人生旅途上，都有一個獨特與驕傲的爸爸，爸爸是子女們的最佳的支柱、陪伴我們的精神靠山，在我們的人生當中，父愛是非常偉大，俗語說母愛文如水，溫柔細膩。
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