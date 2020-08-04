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廖國棟收押接班布局生變 台東藍營政治版圖激起漣漪

中央社 / 台東縣4日電
檢調偵辦立委被控收賄為推動修正「SOGO條款」案，前國民黨立院黨團總召廖國棟遭裁定收押。聯合報系資料罩／記者林伯東攝影
檢調偵辦立委被控收賄為推動修正「SOGO條款」案，前國民黨立院黨團總召廖國棟遭裁定收押。聯合報系資料罩／記者林伯東攝影

立委涉嫌收賄案，台東6連霸立委、前國民黨立院黨團總召廖國棟遭裁定收押，引起台東政壇譁然；不僅，廖國棟的接班布局生變，國民黨台東原住民政治版圖也激起漣漪。

檢調偵辦前太流負責人李恆隆涉嫌行賄立委案，台北地方法院今天下午裁定廖國棟等人羈押禁見。

廖國棟台東縣東河鄉都蘭村人，是阿美族菁英，高雄醫學大學醫學系畢業，在蘭嶼、綠島和東海岸衛生所行醫執業20餘年。中年棄醫從政，當選第3屆國大代表，且連任6屆（第5、6、7、8、9、10）平地原住民立委。

從政之路平步青雲，不僅是政壇長青樹，幫國民黨穩住1席平地原住民立委，更擔任國民黨立院黨團總召集人、立院黨團書記長、中常委等職務。

在政壇上經常傳出廖國棟有意角逐台東縣長，2年前黃健庭卸任後，他認為時機成熟，於是參加台東縣長選舉國民黨內初選，後因民調落後，由饒慶鈴出線並當選縣長。

失去參選台東縣長機會後，今年65歲的廖國棟，積極布局接班人選，有意讓妻子、現任桃園平地原住民縣議員陳姿伶或是兒子接棒立委，延續廖家政治生命。

廖國棟在原鄉行醫多年，建立良好的人脈，同時他也是儲蓄互助社社員，經常參與互助社活動。全國目前有336個儲蓄互助社，其中有113個位在原鄉地區，因此廖國棟也透過互助社擴展人脈。

廖國棟基層紮實，尤其是台東東海岸的阿美族選票支持，雖然地方出現「做太久，該換人」聲音，但至今無人能撼動他的政治實力。

這次涉入前太流負責人李恆隆行賄立委案，且遭到羈押禁見，可能影響他的接班布局，也讓國民黨單純的平原立委選舉激起漣漪。

廖國棟 台東 國民黨

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