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鷄籠中元祭科儀大解密 重現普渡金松宴

中央社 / 基隆4日電

基隆市文化局舉辦「好祭好散－鷄籠中元祭科儀大解密」特展，今天起在黃蠟石文化館展出，除重現傳承百年中元普渡「金松宴」，還有達人帶路深入淺出揭秘101個中元祭科儀典故。

基隆市長林右昌在記者會表示，金松宴是中元普渡時擺在主普壇前的公普三連桌，是最為考究的傳統民俗藝術展演，象徵山珍海味的「看生」，一件件精美的米雕藝術創作，皆由米雕大師謝源張操刀重現，民眾不用親臨中元普渡現場，也能一睹金松宴風采。

文化局長陳靜萍說，這次特展主視覺設計特別吸睛，將百年中元祭儀過程中的生活細節轉化成印花般的圖紋：如慶讚中元燈籠、廟宇屋簷、普渡祭旗與海浪，拼接出屬於基隆傳統民俗的豐富樣貌，也轉譯出屬於年輕世代的新詮釋。

她說，這次特展也是首次移至暖暖黃蠟石文化館舉辦，期盼讓更多人感受鷄籠中元祭節慶氛圍，也帶出暖暖地區獨特的自然生態與人文特色。

此外，記者會現場也邀請雷成壇道長李戊己，多年來鷄籠中元祭的老大公廟開、關龕門都是由他一手包辦，李戊己並在現場揮毫為台灣祈福，希望台灣能順利挺過武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情。

文化局表示，特展展期到9月30日，除靜態陳設外，由基隆在地青年組成的導覽團隊「鷄籠卡米諾」將在9月2日普渡當天，以生動且現代的角度，實地導覽中元祭現場，並與基隆雷成壇道長及傳統民俗協會老師對談，暢談科儀大小典故。

中元祭 基隆 普渡

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