快訊

不斷更新／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出生腦麻又逢家庭變故 陽光男孩王博右獲全國孝行楷模

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天頒獎表揚5名孝行楷模。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天頒獎表揚5名孝行楷模。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今天表揚5位孝行楷模，其中就讀宜蘭高中3年級的王博右出身隔代教養家庭，又有輕微腦麻，仍像個陽光暖男一樣積極上進，課餘時會替車禍癱瘓的祖母按摩復健並分擔家事，還曾在世界青少年創客發明展獲獎，不只獲縣表揚，也榮獲全國孝行楷模殊榮。

王博右從小父母離異，父親經商失利後離家，他和哥哥就由祖父母照料，成為隔代教養家庭。

雖然出生時難產，有輕微腦麻，行動略有不便，家庭又遭逢變故，飽經種種磨難，反而讓王博右從小養成獨立的性格，個性早熟的他相當溫柔貼心，懂得幫忙分擔家事，因祖母車禍癱瘓，臥病在床，王博右每天早晚向祖母噓寒問暖，餵她吃藥、協助穿衣服，也經常幫忙翻身、按摩，避免祖母因長期臥床造成褥瘡。

王博右也十分樂觀上進，曾參加2018年IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，榮獲高中組社會照顧類佳作獎和綠能科技類佳作獎兩個獎項；今年即將升大學的他，希望能就讀心理系，未來能夠幫助更多需要幫助的人。

其他獲獎的孝行楷模包括就讀蘇澳國中的鄭伶巧、宜蘭高商的蔡宜家、耕莘護專的徐若瑄，她們多半出身貧困家庭，但都乖巧懂事、樂觀進取；另一位獲獎的郭惠玲女士，照顧臥病公公與罹癌的婆婆，長年如一日，無怨無悔，4人今天都由縣長林姿妙頒獎表揚勉勵。

宜蘭高中王博右（右）獲選全國孝行楷模，今天由縣長林姿妙（左）表揚，近日還將接受內政部表揚。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭高中王博右（右）獲選全國孝行楷模，今天由縣長林姿妙（左）表揚，近日還將接受內政部表揚。圖／宜蘭縣政府提供

發明展 隔代教養 車禍

延伸閱讀

視障生愛發明 薛乃源獲奮發向上獎

蔡宜家／兒少最佳利益何在？「偏差行為預防及輔導辦法」草案爭議

「像兄弟一樣」伴身障兒成長 宜縣表揚21位模範父親

嘉義市好人好事及孝行楷模 點亮社會溫暖之光

相關新聞

化解「火車不來」民怨 林右昌：輕軌跟火車不一定2擇1

基隆輕軌開通將造成「火車不進基隆」，引發基隆人和鐵道迷反彈聲浪，基隆市長林右昌日前回應，輕軌是改善北基軌道運輸最好方案，...

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角...

去年童玩節7成門票賣不掉挨批超印 宜縣府允評估改進

宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，入園51萬餘人次創下3年來最高，卻有多達7成、35萬多張門票賣不出去必須銷毀，遭審計部檢討，縣...

出生腦麻又逢家庭變故 陽光男孩王博右獲全國孝行楷模

宜蘭縣政府今天表揚5位孝行楷模，其中就讀宜蘭高中3年級的王博右出身隔代教養家庭，又有輕微腦麻，仍像個陽光暖男一樣積極上進...

培育餐飲人才 台東縣政府將打造檢定考場

台東縣外燴服務人員職業工會辦理「西式烹調班」西餐訓練課程今天結訓，縣長饒慶鈴受邀參加，並下廚烹飪。她表示，將規畫縣內設立...

哈格比颱風遠離 台東離島客輪今恢復行駛

因受颱風外圍環流影響，昨天台東離島蘭嶼、綠島往返台東與屏東之間，所有海上客輪航班全數取消，逾6千遊客行程受影響。不過，好...

台東整修宿舍 盼留偏鄉教師

今年6月底，台東縣獲教育部補助3千餘萬元讓縣內4所國小新建教師宿舍，7月下旬再獲教育部國教署補助4804萬，將用在25所...

福裕德澤 賴清德贈匾慶安宮

副總統賴清德昨敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，並到慶安宮參加揭匾儀式。賴清德說，非常感謝有機會獻匾叩謝神恩，且身為「...

【基隆輕軌路4】火車不進基隆 縱貫線起點要改寫 鐵道迷難接受

台鐵讓路輕軌，以後火車不進到基隆站，經本報披露，許多人跳腳氣炸，基隆輕軌改變的不只是基隆站沒火車，台灣鐵道從基隆開始，有上百年歷史的0公里指標牌可能要搬家，縱貫線起點也要改寫，鐵道迷很崩潰。

山月吊橋12日預約開放 8級風力或豪雨會視情況關閉

太魯閣國家公園新景點「山月吊橋」即將於8月12日開放。針對外界疑慮吊橋安全性，太魯閣國家公園管理處副處長陳乾隆表示，橋梁...

台東縣環保局真開鍘！回收物孳生蚊蟲被罰2400元

時序入夏，台東縣環保局加強巡檢稽查日前在台東市勝利街一處巷道發現有人推放大量資源回收物，遭縣環保局開罰2400元。縣環保...

擔心疫情死灰復燃 宜縣大型集會活動又見口罩戴好戴滿

台灣在6月出現返日女大生確診、7月返泰移工確診，最近又出現比利時工程師的疑似本土新冠肺炎病例，感染源尚待釐清；民眾擔心疫...

熱門新聞

員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存

新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

颱風前夕開拆五股垃圾山 131家違建年底拆完

大型徵才8月5日頭份國小登場 1000職缺薪資上看60K

友善耕作有成卻苦惱紅冠水雞「鳥害」 學者這樣說

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。