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出生腦麻又逢家庭變故 陽光男孩王博右獲全國孝行楷模
宜蘭縣政府今天表揚5位孝行楷模，其中就讀宜蘭高中3年級的王博右出身隔代教養家庭，又有輕微腦麻，仍像個陽光暖男一樣積極上進，課餘時會替車禍癱瘓的祖母按摩復健並分擔家事，還曾在世界青少年創客發明展獲獎，不只獲縣表揚，也榮獲全國孝行楷模殊榮。
王博右從小父母離異，父親經商失利後離家，他和哥哥就由祖父母照料，成為隔代教養家庭。
雖然出生時難產，有輕微腦麻，行動略有不便，家庭又遭逢變故，飽經種種磨難，反而讓王博右從小養成獨立的性格，個性早熟的他相當溫柔貼心，懂得幫忙分擔家事，因祖母車禍癱瘓，臥病在床，王博右每天早晚向祖母噓寒問暖，餵她吃藥、協助穿衣服，也經常幫忙翻身、按摩，避免祖母因長期臥床造成褥瘡。
王博右也十分樂觀上進，曾參加2018年IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，榮獲高中組社會照顧類佳作獎和綠能科技類佳作獎兩個獎項；今年即將升大學的他，希望能就讀心理系，未來能夠幫助更多需要幫助的人。
其他獲獎的孝行楷模包括就讀蘇澳國中的鄭伶巧、宜蘭高商的蔡宜家、耕莘護專的徐若瑄，她們多半出身貧困家庭，但都乖巧懂事、樂觀進取；另一位獲獎的郭惠玲女士，照顧臥病公公與罹癌的婆婆，長年如一日，無怨無悔，4人今天都由縣長林姿妙頒獎表揚勉勵。
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