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綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
經綠島鄉公所與縣府及船公司協調，讓今天原本26班的船班，再加開2航班輸運。記者尤聰光／攝影
經綠島鄉公所與縣府及船公司協調，讓今天原本26班的船班，再加開2航班輸運。記者尤聰光／攝影

哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角，甚至有綠島居民揚言用漁船封港表達不滿。幸經鄉公所與船公司協調加開船班疏運，才平息民怨。

鄉長謝賢裕表示，自己早上就接獲大批在地鄉親電話，解決買不到票搭船的問題，他即連繫縣府和船公司，讓原本26班的船班，再加開2航班輸運，才暫時解決問題；不過，這也反應出綠島交通問題，並須得到相關單位的正視。

他說，避免島上居民買不到票無發出島，將與縣府和船公司召開協調會訂定標準，搭船買票到底遊客優先還是居民優先，確保島民的權益。

因受哈格比颱風外圍環流影響，昨天台東往返綠島海上客輪航班全數取消，有4836名遊客滯留一天。今天隨颱風遠離，海上交通今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與原滯留遊客在碼頭爆發口角。

「我明天8點還要複診，今天沒出去看明天要怎麼辦。」綠島田姓居民抱怨說，每次遇到颱風船班停駛後恢復航行，就會和遊客出現搶票的情形，尤其暑假旅旺季更嚴重，應該是以島上居民優先搭船，不是遊客才對。

另遊客表示，如遇到颱風過後，船班運輸能量應該增加才對，因為太多滯留的人想要返台。

凱旋客輪貼出通報表示，所屬凱旋1號，凱旋2號，今天2艘船各連開4班，午如果海象及天侯允許，會持續加開2班，把所有旅客及綠島鄉親都疏散完成。

哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角。圖／擷取自臉書爆料公社
哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角。圖／擷取自臉書爆料公社

綠島 哈格比颱風

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