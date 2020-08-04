綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角，甚至有綠島居民揚言用漁船封港表達不滿。幸經鄉公所與船公司協調加開船班疏運，才平息民怨。

鄉長謝賢裕表示，自己早上就接獲大批在地鄉親電話，解決買不到票搭船的問題，他即連繫縣府和船公司，讓原本26班的船班，再加開2航班輸運，才暫時解決問題；不過，這也反應出綠島交通問題，並須得到相關單位的正視。

他說，避免島上居民買不到票無發出島，將與縣府和船公司召開協調會訂定標準，搭船買票到底遊客優先還是居民優先，確保島民的權益。

因受哈格比颱風外圍環流影響，昨天台東往返綠島海上客輪航班全數取消，有4836名遊客滯留一天。今天隨颱風遠離，海上交通今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與原滯留遊客在碼頭爆發口角。

「我明天8點還要複診，今天沒出去看明天要怎麼辦。」綠島田姓居民抱怨說，每次遇到颱風船班停駛後恢復航行，就會和遊客出現搶票的情形，尤其暑假旅旺季更嚴重，應該是以島上居民優先搭船，不是遊客才對。

另遊客表示，如遇到颱風過後，船班運輸能量應該增加才對，因為太多滯留的人想要返台。