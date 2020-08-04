花蓮住宿補助申請突破1.8億元 將追加第4波

交通部觀光局安心旅遊補助7月上路，國旅大爆發加上暑期熱潮，開辦1個多月，花蓮縣政府已受理約新台幣1億8000萬補助申請，預計下週向中央追加第4波補助款，比預期效應更好。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔告訴中央社記者，安心旅遊自由行遊客住宿補助，每房最高1000元，業者上網登錄後，由縣府分批向中央爭取補助款，款項到位後，再核發給申請的旅宿業者。

張志翔指出，因花蓮是觀光大縣，之前國旅秋冬遊申請補助金額逾2億元，這次安心旅遊補助被列為最高級距，每波核定8000萬元，開辦1個多月，業者申請金額已達1.8億元，第3波補助金預計很快就會用完。

張志翔說，暑期碰上疫情出不了國，國旅大爆發，已追加3波補助款，平均每一筆補助款10天就能消化掉，中央規定只要申請款項滿8成就可追加，預計最快下週一要追加第4波補助款。

8月起縣府將受理紙本審核作業，因數量龐大，正在委外招募人力、專設辦公室及諮詢電話，預計8月中開放業者核銷。張志翔說，目標加速核銷作業，讓業者盡快拿到款項。

張志翔也提到，旅宿暑期住房率逼近滿房，訂房率到10月都有不錯表現，觀光活動從8月的金針花季、紅面鴨fun暑假、原住民族聯合豐年節到10月還有花彩節等活動，他強調，即便遊客量超出預期更多，不論物資、活動場次都還有餘力承接。

花蓮觀光旅遊民宿協會理事長林文松告訴中央社記者，樂見中央藉旅遊補助振興觀光，也願意配合，現階段都是上網登錄，月中才能辦理核銷，希望撥款速度能加快，之前秋冬遊補助平均都要等3個月以上才能拿到款項，但清潔費、水電等耗材都需要現金支付，旅宿業者都要倒貼苦撐。