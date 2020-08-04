去年童玩節7成門票賣不掉挨批超印 宜縣府允評估改進

宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，入園51萬餘人次創下3年來最高，卻有多達7成、35萬多張門票賣不出去必須銷毀，遭審計部檢討，縣議會民進黨黨團今也再質疑貴賓券浮濫發送。縣府回應，超印票券會評估改進，也強調去年遊客整體滿意度高，留宿比例增加，帶動觀光產業經濟發展。

根據審計部的審計報告，去年童玩節實際售票14萬餘張，占入園人數51萬餘人不到3成，扣除3萬餘張免費贈送的貴賓券，剩下35萬多張票，認為「未覈實估印活動票券，超量印製造成資源浪費，亟待研謀改善」。

縣議會民進黨團連續兩天針對此事追打，今天再提出聲明，要求說明4萬多本童玩護照與貴賓票分別入園的情形為何？入園人數創3年來最高，為何比前一年多虧1115萬元?並要求就多達7成門票未售出而銷毀的無能行為，公開向縣民道歉。

縣府文化局表示，去年童玩節無論水域遊戲、展覽館及河域等設施，都有84分以上滿意度，且去年入園人數較前年增加10萬餘人，為近3年最高。

文化局指出，根據審計室及縣府資料，近3年童玩節活動支出與入園人數計算出的單位成本支出，也就是花在每位遊客的支出，去年每人249元，是前年的85.86%、大前年的72.17%，近3年來最低；「單位短絀效益」，也就是每一支出可支應的旅客數，去年每1元可支應0.0076人，為前年的1.04倍、大前年的1.49倍，是近3年最高。

縣府表示，除內部效益提高，外部效益來說，遊客留宿比例也增加，顯示去年辦理童玩節為周邊觀光產業帶來利基，也在財務上愈趨平衡和穩定。