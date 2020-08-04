快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年童玩節7成門票賣不掉挨批超印 宜縣府允評估改進

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，遭審計室檢討門票超印浪費，縣府強調活動滿意度和效益高。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，遭審計室檢討門票超印浪費，縣府強調活動滿意度和效益高。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，入園51萬餘人次創下3年來最高，卻有多達7成、35萬多張門票賣不出去必須銷毀，遭審計部檢討，縣議會民進黨黨團今也再質疑貴賓券浮濫發送。縣府回應，超印票券會評估改進，也強調去年遊客整體滿意度高，留宿比例增加，帶動觀光產業經濟發展。

根據審計部的審計報告，去年童玩節實際售票14萬餘張，占入園人數51萬餘人不到3成，扣除3萬餘張免費贈送的貴賓券，剩下35萬多張票，認為「未覈實估印活動票券，超量印製造成資源浪費，亟待研謀改善」。

縣議會民進黨團連續兩天針對此事追打，今天再提出聲明，要求說明4萬多本童玩護照與貴賓票分別入園的情形為何？入園人數創3年來最高，為何比前一年多虧1115萬元?並要求就多達7成門票未售出而銷毀的無能行為，公開向縣民道歉。

縣府文化局表示，去年童玩節無論水域遊戲、展覽館及河域等設施，都有84分以上滿意度，且去年入園人數較前年增加10萬餘人，為近3年最高。

文化局指出，根據審計室及縣府資料，近3年童玩節活動支出與入園人數計算出的單位成本支出，也就是花在每位遊客的支出，去年每人249元，是前年的85.86%、大前年的72.17%，近3年來最低；「單位短絀效益」，也就是每一支出可支應的旅客數，去年每1元可支應0.0076人，為前年的1.04倍、大前年的1.49倍，是近3年最高。

縣府表示，除內部效益提高，外部效益來說，遊客留宿比例也增加，顯示去年辦理童玩節為周邊觀光產業帶來利基，也在財務上愈趨平衡和穩定。

對於貴賓券發送及超印票券造成浪費，文化局長宋隆全說明，貴賓券發送原則和往年相同，至於實體票券印製數量會參考歷年平均值，且去年活動時間延長，也引入不少專業外國團隊，較樂觀預估，雖然去年印製50萬餘張非歷年最多，但售票情況不如預期，縣府會檢討，日後將考量印製時程及精算分批印製數量需求，避免加印未使用票券。

宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，遭審計室檢討門票超印浪費，縣府強調活動滿意度和效益高。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，遭審計室檢討門票超印浪費，縣府強調活動滿意度和效益高。圖／宜蘭縣政府提供

童玩節 文化局 民進黨

延伸閱讀

北流9月5日開幕卡司搶先曝光！雙女伶輪番開唱

花蓮支亞干遺址 文化局推志工培力計畫盼共好

玩溪頭不用一大早！10月底前午後入園只要半票100元

暑假首個周末 武嶺像菜市場

相關新聞

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

哈格比颱風遠離，原昨天台東往返綠島停駛的船班，今天恢復航行，不過，卻引起在地綠島居民買不到票，與欲返台的滯留遊客爆發口角...

去年童玩節7成門票賣不掉挨批超印 宜縣府允評估改進

宜蘭縣政府去年舉辦童玩節，入園51萬餘人次創下3年來最高，卻有多達7成、35萬多張門票賣不出去必須銷毀，遭審計部檢討，縣...

培育餐飲人才 台東縣政府將打造檢定考場

台東縣外燴服務人員職業工會辦理「西式烹調班」西餐訓練課程今天結訓，縣長饒慶鈴受邀參加，並下廚烹飪。她表示，將規畫縣內設立...

哈格比颱風遠離 台東離島客輪今恢復行駛

因受颱風外圍環流影響，昨天台東離島蘭嶼、綠島往返台東與屏東之間，所有海上客輪航班全數取消，逾6千遊客行程受影響。不過，好...

台東整修宿舍 盼留偏鄉教師

今年6月底，台東縣獲教育部補助3千餘萬元讓縣內4所國小新建教師宿舍，7月下旬再獲教育部國教署補助4804萬，將用在25所...

福裕德澤 賴清德贈匾慶安宮

副總統賴清德昨敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，並到慶安宮參加揭匾儀式。賴清德說，非常感謝有機會獻匾叩謝神恩，且身為「...

【基隆輕軌路4】火車不進基隆 縱貫線起點要改寫 鐵道迷難接受

台鐵讓路輕軌，以後火車不進到基隆站，經本報披露，許多人跳腳氣炸，基隆輕軌改變的不只是基隆站沒火車，台灣鐵道從基隆開始，有上百年歷史的0公里指標牌可能要搬家，縱貫線起點也要改寫，鐵道迷很崩潰。

山月吊橋12日預約開放 8級風力或豪雨會視情況關閉

太魯閣國家公園新景點「山月吊橋」即將於8月12日開放。針對外界疑慮吊橋安全性，太魯閣國家公園管理處副處長陳乾隆表示，橋梁...

台東縣環保局真開鍘！回收物孳生蚊蟲被罰2400元

時序入夏，台東縣環保局加強巡檢稽查日前在台東市勝利街一處巷道發現有人推放大量資源回收物，遭縣環保局開罰2400元。縣環保...

擔心疫情死灰復燃 宜縣大型集會活動又見口罩戴好戴滿

台灣在6月出現返日女大生確診、7月返泰移工確診，最近又出現比利時工程師的疑似本土新冠肺炎病例，感染源尚待釐清；民眾擔心疫...

熱門新聞

員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。