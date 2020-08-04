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林右昌：基隆輕軌與台鐵未必是二擇一

中央社 / 基隆4日電

基隆輕軌近期引起討論，民眾憂心未來營運後台鐵恐不進到基隆市區。基隆市長林右昌今天說，目前研提的方案還不夠好，輕軌和火車也不一定是二擇一的選擇。

林右昌在市務會議後記者會表示，基隆人要的就是快速、穩定、便利，沒有達到這3個目標的規劃方案，他不會接受。

林右昌說，基隆輕軌的優點就是具有路線延伸性，可以增加往來台北的班次、不誤點也不脫班，更重要的是配合「基隆河谷廊帶發展計劃」，增設北五堵國際研發新鎮與六堵科技園區兩站，帶動基隆新的產業經濟發展，並增加在地工作機會。

他說，未來基隆市民不一定要跑到台北上班，市府不只要思考當下基隆到台北的便捷，更要思考未來如何為基隆引入台北都會發展的能量。

林右昌表示，交通部鐵道局與規劃單位目前研提的方案還不夠好，與可行性評估時所提方案也有許多不同，現在提出的方案僅解決新北市的麻煩，但沒有完全解決基隆的問題，市府一直在努力，希望能有更好的方案。

林右昌說，目前基隆輕軌案規劃運行時間（基隆到南港站）在增設六堵、北五堵與汐止樟樹灣3站後大約30分鐘，比火車大約32分鐘快一點，但不誤點也不會脫班。

另外，終點站已研議調整設在三鐵共構的南港車站，而非原本的南港展覽館站，這點基隆市、台北市與交通部已初步有高度共識，不過，在轉乘的便利性，目前的方案還不理想，還有很多疑義和瓶頸需要克服，市府也無法接受。

至於外界反映基隆火車站存留問題，林右昌指出，並非最後定論，輕軌和火車也不一定是二擇一的選擇，許多民眾與鐵道迷表達不以基隆輕軌取代火車的意見，他都聽到了，市府會忠實反映給中央規劃單位，要求慎重納入整體規劃。

林右昌說，基隆輕軌、民生汐止線、北宜高鐵、板南線延伸，這幾個案子彼此間確有重疊競合問題，交通部應出面邀集基隆、台北、新北及宜蘭，協調、整合找出最有效益的綜合方案。

基隆輕軌 林右昌

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