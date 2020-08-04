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培育餐飲人才 台東縣政府將打造檢定考場

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣外燴服務人員職業工會辦理「西式烹調班」西餐訓練課程今天結訓，縣長饒慶鈴（左）受邀參加，並下廚烹飪。圖／台東縣政府提供
台東縣外燴服務人員職業工會辦理「西式烹調班」西餐訓練課程今天結訓，縣長饒慶鈴（左）受邀參加，並下廚烹飪。圖／台東縣政府提供

台東縣外燴服務人員職業工會辦理「西式烹調班」西餐訓練課程今天結訓，縣長饒慶鈴受邀參加，並下廚烹飪。她表示，將規畫縣內設立餐飲類即測即評的檢定考場服務考生。

饒慶鈴表示，鄉親參加檢定考試，必須舟車勞頓到外縣市考照，加上考生易因對考場的不熟悉，降低了考照合格率，因此，已立即規畫在台東設立餐飲類即測即評檢定考場，解決鄉親不用再到外縣市考照的問題。

西式烹調班30名學員接受320小時西餐訓練後，今天結訓到太麻里鄉美和社區照顧關懷據點，展現烹飪所學技術，並煮給據點長輩享用，饒慶鈴也受邀一同參與下廚烹飪。

學員們烹調出10多道菜色，許多菜也結合了西餐及台東在地食材，如義式油醋佐鮮蔬白蝦，除選用在地鮮蔬外，成功白蝦也入菜，另饒慶鈴也展現烹飪廚藝，烹調南瓜炒米粉與長輩一同共享。

饒慶鈴 台東 菜色

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