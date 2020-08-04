颱風遠離港口爆人潮 綠島恐有近千人無法返回

颱風哈格比遠離，海上交通恢復，原滯留綠島的4800多名遊客今天急著回台灣，不過因只有13船班，恐有近千人續滯留綠島，上午綠島南寮漁港擠滿焦慮遊客，現場氣氛一度火爆。

海巡署東部分署統計，昨天滯留在綠島旅客4863人，蘭嶼1632人，目前船公司預計今天綠島開往台東有12船班，預估可疏運3800人左右，如沒加開船班，恐怕會有上千人繼續滯留綠島。

台東縣政府表示，經協調後客輪業者允諾今天下午綠島-台東加開1航班，預計可再疏運約300人回台東富岡漁港。

凱旋客輪貼出通報，指所屬凱旋1號，凱旋2號，從今天上午6時30分開始開船，進行疏散綠島滯留的旅客及鄉親。2艘船各連開4班，下午如果海象及天候允許，會持續加班，把所有旅客及綠島鄉親，都疏散完成，秉持服務鄉親及旅客的精神，儘量做到最大化。