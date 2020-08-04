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「光腳號」重帆挑戰繞台灣 遇颱風多了1天墾丁假期

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝
「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小為響應「海洋永續環境教育」的發想理念，今年7月14日駕駛長60呎的重型帆船「光腳號」從宜蘭蘇澳港出航，逆時鐘挑戰27天1500公里繞台灣島長征，沿途經龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、安平、小琉球到達屏東墾丁，今天上午從恆春鎮後壁湖漁港再度啟航前往蘭嶼，全程由海巡人員掌握航行動態，守護活動安全。

岳明國小自2007年起發展環境教育、海洋教育，更致力於帆船課程的推動，為期27天的繞島航行過程中將從蘇澳港出發，逆時鐘繞行台灣一周，以跳島方式串連龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島等9個離島。

「光腳號」抵達後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，海岸掀起長浪，因而延後1天啟航，師生意外多了天墾丁假期；今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。

「光腳號」上午7時半離開後壁湖漁港航向台東縣蘭嶼鄉開元漁港，校方希望藉由本次旅程，讓師生們體認「近海」、「知海」、「進海」，做到海洋環境教育向下紮根，從認識海洋，進而親近海洋，最後愛上海洋帶來的挑戰，小小帆手將繼續完成1500公里繞島的長征壯舉。

「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝
「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝
「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝
「光腳號」抵達屏東縣恆春後壁湖漁港後，因受哈格比颱風外圍環流影響，延後1天啟航，今天上午海象趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後，展開下一場至蘭嶼的海上旅程，海巡署第6岸巡隊長及第14海巡隊長特地到場送上滿滿祝福。記者潘欣中／翻攝

蘭嶼 基隆嶼 小琉球

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