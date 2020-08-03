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山月吊橋12日預約開放 8級風力或豪雨會視情況關閉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
山月吊橋出入口處有遊客人數統計，避免太多人上橋。記者王思慧／攝影
山月吊橋出入口處有遊客人數統計，避免太多人上橋。記者王思慧／攝影

太魯閣國家公園新景點「山月吊橋」即將於8月12日開放。針對外界疑慮吊橋安全性，太魯閣國家公園管理處副處長陳乾隆表示，橋梁採格柵設計，讓風穿透橋面，避免晃動；8級風力或豪雨等級時，會關閉吊橋。遊客請勿在橋上奔跑、不能撐傘、禁止攀爬欄杆，「否則掉下去大概找不到人」，只要遵守規範就能開心欣賞美景。

陳乾隆表示，山月吊橋第一代是因應1914年太魯閣戰役，前後經歷3次的重建，這次山月吊橋是第四代，總長度約196公尺，距離溪底約153公尺，寬度2.5公尺，總經費1.3億元，在2016年8月1日開工，2019年5月13日完工。吊橋上可鳥瞰中橫公路及立霧溪美景，相信一開放就會是旅遊熱點。

今天哈格比颱風接近台灣，吊橋安全性引外界關注。太管處指出，山月吊橋有做過風動測試，在橋梁中間有風速計，當風力過強時，系統會發出警告，便疏散人群。橋面採格柵設計，避免過於晃動，若風速達到每秒20公尺，相當於8級風以上；雨量達到豪雨等級，24小時累積200毫米，3小時累積100毫米以上，或發布海上颱風警報，就會暫時封閉山月吊橋。

陳乾隆說，遊客請勿在橋上嬉戲跑跳，不能帶寵物、禁止吸菸，由於峽谷間風力較強，也不能撐傘；請遊客務必留意自身安全，尤其嚴格禁止攀爬吊橋欄杆，希望遊客遵守規範。

山月吊橋將於8月12日試營運，並採網路預約解說制度，在8月7日上線開放預約，初期一天會有4個梯次，每梯次約200人，在安全的情況下，會逐步開放為6個梯次，每梯次增加至設計上限250人，每天服務人次可達1500人。在吊橋進出口有人數統計感應系統，太管處會派8人在吊橋留意現場狀況，將視狀況加派人手。

陳乾隆指出，試營運期間不收費，不過已進行收費相關評估，目前暫定規畫委外經營管理，試營運期間會蒐集遊客人數、遊憩行為、環境狀況等資訊，納入收費評估案研究，相信不久後結果會出爐，依照評估結果和參酌相關建議，調整營運方式，至於會收多少錢還在研議中。

山月吊橋是峽谷吊橋，將成為太魯閣國家公園內新興景點。記者王思慧／攝影
山月吊橋是峽谷吊橋，將成為太魯閣國家公園內新興景點。記者王思慧／攝影
山月吊橋上可鳥瞰中橫公路及立霧溪美景，盡覽峽谷風景。記者王思慧／攝影
山月吊橋上可鳥瞰中橫公路及立霧溪美景，盡覽峽谷風景。記者王思慧／攝影
山月吊橋將於8月12日試營運，並採網路預約解說制度，在8月7日上線開放預約。記者王思慧／攝影
山月吊橋將於8月12日試營運，並採網路預約解說制度，在8月7日上線開放預約。記者王思慧／攝影
山月吊橋將於8月12日開放，太魯閣國家風景區管理處注重安全性，禁止遊客攀爬欄杆。記者王思慧／攝影
山月吊橋將於8月12日開放，太魯閣國家風景區管理處注重安全性，禁止遊客攀爬欄杆。記者王思慧／攝影

吊橋 太魯閣國家公園

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