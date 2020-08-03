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擔心疫情死灰復燃 宜縣大型集會活動又見口罩戴好戴滿
台灣在6月出現返日女大生確診、7月返泰移工確診，最近又出現比利時工程師的疑似本土新冠肺炎病例，感染源尚待釐清；民眾擔心疫情死灰復燃，為避免傳染風險，宜蘭縣大型集會場所再度見到大家把口罩戴緊緊，這兩天出遊的人也略為減少。
該名比利時籍工程師從5月3日來台已經長達兩個月，在彰化、台中、台北及宜蘭等地到處趴趴走，指揮中心不排除是本土疫情，同時也匡列相關接觸者300多人陸續採檢中；其實不只是比列時工程時案例讓人憂心，６月及７月間都有返回日本及返回泰國的民眾確診，都使得疫情來襲再度蒙上陰影，專家呼籲大家仍要備妥口罩。
由於進入夏天熱，這幾個月來不管室內外活動或公開場合，民眾出門旅遊用餐人擠人，很多人都已經不戴口罩，直到這幾天出現比列時工程師的案例，讓人心驚。
宜蘭縣政府舉辦大型集會時，人口處已恢復量額溫，自動戴起口罩的民眾也增多，在昨天表揚模範父親活動時，出席者中有不少長輩及其家人，包括縣長林姿妙在內，幾乎所有人再度把口罩「戴好戴滿」，彷彿回到幾個月前情境。
中央流行疫情指揮中心將加嚴國內口罩政策，表列需配戴口罩的公共密閉場所。縣衛生局表示，目前仍是室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，其實並沒有改變，只是民眾心態上放鬆了，呼籲到人多的公共場所，例如電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手，才能防範疫情。
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