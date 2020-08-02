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昔受師恩幫補學分 回饋母校弱勢生

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆報導
戚居恩（右）回饋母校基隆高中，免費為學弟妹配100付眼鏡，校長鍾定先代表接受。 圖／基隆高中提供
戚居恩（右）回饋母校基隆高中，免費為學弟妹配100付眼鏡，校長鍾定先代表接受。 圖／基隆高中提供

專為眼鏡行、眼科診所「代工」的配鏡業者戚居恩，讀基隆高中時近半學分被當，險些畢不了業，還好高三暑假老師協助規畫補修，從上午8點排到晚上9點，終於補齊學分畢業。戚居恩如今事業上軌道，他回饋母校要為100名學弟妹免費配眼鏡，感謝老師當年沒有放棄他。

基隆高中日前接到校友來電，表示想要幫助基中清寒弱勢學生免費配100付眼鏡，校長鍾定先與他見面，才知道捐贈者是多年前差點拿不到畢業證書的戚居恩。

學校老師回憶，戚居恩在校時讓人傷透腦筋，因為他就是喜歡跳舞，上課想跳舞，下課去跳舞，放學還是跳舞。等到高三畢業前統計學分數，戚居恩修了198個學分課程，約半數被當，與最低160個學分畢業規定差一大截。當時許多人都覺得他可能畢不了業，還好畢業那年暑假異常努力，終在8月底補齊學分。

回想當年，戚居恩表示要感謝導師陳秀娥沒有放棄他，讓他有勇氣衝刺學分。另外當時的註冊組長連耿義特地幫他規畫課程，暑假周一到周五早上8點到晚上9點，他都要上課，很幸運有撐過來順利畢業。

戚居恩從醒吾科大財務金融系畢業後，前往中國大陸就讀北京中醫藥大學，回台成立視迅國際踏入「眼鏡業」，主要為眼鏡行、眼科診所代工配鏡，近期開始為散客配眼鏡。

基隆

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